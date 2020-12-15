Мама подшутила над своей неопытной дочерью с помощью нестареющего розыгрыша

Женщина решила подшутить над своей неопытной дочерью и попросила купить жидкость для поворотников. Она отправила дочку в магазин автозапчастей за этой мистической жидкостью и запечатлела на телефон возвращение девушки.
Интересно, а ведро компрессии она из магазина потом не принесла?
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