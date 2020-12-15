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Мама подшутила над своей неопытной дочерью с помощью нестареющего розыгрыша

Мама подшутила над своей неопытной дочерью с помощью нестареющего розыгрыша (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: blinker fluid   видео   дочь   жидкость для поворотников   мама   розыгрыш   троллинг   юмор   
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Женщина решила подшутить над своей неопытной дочерью и попросила купить жидкость для поворотников. Она отправила дочку в магазин автозапчастей за этой мистической жидкостью и запечатлела на телефон возвращение девушки.

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Метки: blinker fluid   видео   дочь   жидкость для поворотников   мама   розыгрыш   троллинг   юмор   
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6  комментариев
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30k
Опаньки 39 минут назад
не знаю кто тупее - эти две курицы, или я, смотревший 2 минуты в монитор где ничего не происходило
или автор поста, который разносит всякий шлак
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18k
SerGProS 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Игорь 9 минут назад
два минуса - за нежелание подрезать видео и за просто херню
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9k
Karelian 23 минуты назад
Не в поворотники, но в фары заливали.
Не в поворотники, но в фары заливали.
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4k
Bartello 23 минуты назад
Нахрен летом жидкость для поворотников?
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10k
Serg2001 36 минут назад
Ну теперь маме следует ждать ответку... ))
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