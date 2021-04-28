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В Сингапуре курьер обратился к одному из клиентов с необычной просьбой. Сотрудник службы доставки увидел у мужчины батут и попросил разрешения на нём попрыгать.
Один из главных секретов продуктивной работы — в нужный момент найти время на отдых.
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