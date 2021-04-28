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Курьер вновь почувствовал себя ребенком, когда ему разрешили попрыгать на батуте

Курьер вновь почувствовал себя ребенком, когда ему разрешили попрыгать на батуте (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: батут   видео   добро   курьер   милота   прикол   сингапур   
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В Сингапуре курьер обратился к одному из клиентов с необычной просьбой. Сотрудник службы доставки увидел у мужчины батут и попросил разрешения на нём попрыгать.

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Метки: батут   видео   добро   курьер   милота   прикол   сингапур   
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