Пчелы атаковали юных рэперов во время съемки клипа

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Съемка любительского клипа начинающих рэперов в Бангладеш была прервана неожиданно появившимся роем пчел. Насекомые налетели на героев видео и начали их жалить.
На страже ушей местных жителей.
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А можно надрессировать пчел, чтобы они также относились ко всяким блохерам, тиктокерам, инста-лядям и прочему биомусору?
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