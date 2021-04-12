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Пчелы атаковали юных рэперов во время съемки клипа

Пчелы атаковали юных рэперов во время съемки клипа (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бангладеш   видео   курьезы   прикол   пчелы   рэп   рэперы   
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Съемка любительского клипа начинающих рэперов в Бангладеш была прервана неожиданно появившимся роем пчел. Насекомые налетели на героев видео и начали их жалить.

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Метки: Юмор   бангладеш   видео   курьезы   прикол   пчелы   рэп   рэперы   
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20  комментариев
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Вопрос к бангладешским пчеловодам:
А можно надрессировать пчел, чтобы они также относились ко всяким блохерам, тиктокерам, инста-лядям и прочему биомусору?
Хорошие деньги бы сделали на инструкции...
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122
Змій Горинич 3 минуты назад
Теперь они поют шансон
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7
Арт Явор 23 минуты назад
даже пчелы не любят современный рэп)
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4k
yahaomsk Полчаса назад
что за порода,и как её к нам бы завезти?
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24k
Григорий 39 минут назад
Моему городу нужна большая пасека.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Рыперы дорыпались.
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9k
Rihovich 48 минут назад
О, а вот это - правильные пчёлы!
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41k
Максим Т. 52 минуты назад
У пчёл есть вкус!
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33k
AGM 55 минут назад
после налёта пчёл мне больше понравилось как они пели. до этого шляпа какая то была, попса. а потом почти метал.
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109
Sandmann Час назад
Не хрен "ветками" махать!
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1k
вася васильев Час назад
Когда даже природа против этого дерьма!)))
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8k
kaboza Час назад
бангладеш...рэп...серьезно?
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33k
AGM kaboza 56 минут назад
а почему нет то.
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5k
Александр Иванов Час назад
И пчёлы не любят обезьян!
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Я там пару пчёл в касухе и с цепью заметил.
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Даже пчёлы не любят это говно!
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36k
dima423 2 часа назад
клево...хочу рэп батл пчелы против моргенштерна)
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5k
Александр Иванов dima423 Час назад
Прямо посреди пасеки!
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12k
U55R 2 часа назад
Эти пчёлы в нашем климате жить смогут? Нужно их срочно завозить к нам.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Даже пчел эти репперы [мат].
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