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Сообщество Без кота и жизнь не та 863 поста • 375 подписчиков подписаться
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Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка

Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 09:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   курьезы   лоток   прикол   
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Мужчина услышал странные звуки из туалета и решил выяснить, что могло стать источником шума. На месте он обнаружил своего кота, который не смог разобраться с принципом работы закрывающегося лотка.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   курьезы   лоток   прикол   
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1  комментарий
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18
Алексей 2 минуты назад
Подставка у унитаза слишком неудобная, подлиннее нужно, а кот прикольный.
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