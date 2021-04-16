Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка

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Мужчина услышал странные звуки из туалета и решил выяснить, что могло стать источником шума. На месте он обнаружил своего кота, который не смог разобраться с принципом работы закрывающегося лотка.
Ох уж эти бесовские ловушки человека.
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