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Уличный грабитель пожалел, что вырвал сумку из рук женщины

Уличный грабитель пожалел, что вырвал сумку из рук женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 11:43
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   криминал   мексика   нападение   ограбление   
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Установленная на одной из улиц мексиканского города Таско камера наблюдения запечатлела в начале сентября сцену нападение грабителя на женщину. Мужчина, который сопровождал пострадавшую, решил не отпускать преступника с добычей и хорошенько намял ему... бока.

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Метки: видео   грабитель   криминал   мексика   нападение   ограбление   
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12  комментариев
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Суд Линча - самый быстрый, эффективный и дешевый. И запоминается преступнику надолго.
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1k
Vitamin 10 секунд назад
Теперь она своему ухажеру точно даст))) Секас будет бурным, однозначно))
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17k
kamanch 4 минуты назад
Это была евонная сумка. Тетка украла в магазине, а он просто забрал назад.
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3k
Shtoppi 7 минут назад
Грамотно он его уработал.
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17k
SerGProS Полчаса назад
Ногами хорошо станцевал по лицу.
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25k
Игорь Полчаса назад
Повезло мужику - так однозначно и наглядно продемонстрировать своей бабе что он МУЖИК. Теперь если она вдруг, как это бывает с бабами, заикнётся что он не мужик... то смело может ей леща выписывать.
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2k
Азиз Ниязов Полчаса назад
Не бока он ему намял))
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462
Victor Полчаса назад
хорош мужик!
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851
мега гон Полчаса назад
а как же попрыгать на голове немного? печалька!(
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8k
Мафусаил 39 минут назад
Белая майка - win! Мужик красавчик)
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