Уличный грабитель пожалел, что вырвал сумку из рук женщины

Установленная на одной из улиц мексиканского города Таско камера наблюдения запечатлела в начале сентября сцену нападение грабителя на женщину. Мужчина, который сопровождал пострадавшую, решил не отпускать преступника с добычей и хорошенько намял ему... бока.
Вспоминать свою неудачу он будет еще очень долго.
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