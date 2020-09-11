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В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку возле лифта

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку возле лифта (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 08:31
Сообщество : Криминал
Метки: видео   девушка   екатеринбург   криминал   лифт   нападение   нож   
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17-летняя девушка находится в коме после того, как неизвестный дважды ударил её ножом и скрылся. На опубликованном в сети видео с камеры наблюдения видно, как произошло нападение.

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Метки: видео   девушка   екатеринбург   криминал   лифт   нападение   нож   
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14  комментариев
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12k
Ligov Час назад
"Он ничего у нее не забрал ни телефон, ни сумку."
Похоже на заказуху...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 18 минут назад
Парень ответственный. В маске. А девушка, видимо, не соблюдала социальную дистанцию.

Ну и
на всякий случай
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11k
Роберт Шекли ☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
Сарказм должен быть смешным и к месту. Здесь ни того, ни другого
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46
Lexx Ako Полчаса назад
Дорвался дебил до ножика и решил попробовать. Явные психические отклонения.
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17k
BillyBonzz 41 минуту назад
Осенью и весной обострение у психически нездоровых начинается, были с друганом в ПНД (психоневрологический диспансер) он там справку брал что на учете не состоит для замены прав, там народа битком сидит в очереди на прием и причем не в кабинет для справок)))) Дураки потянулись косяками.
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17k
BillyBonzz 38 минут назад
З.ы. не на права он справку брал, а для сделки с недвижкой
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5k
☣️Месть печенегов☣️ BillyBonzz 16 минут назад
Здоровых людей нет. Есть недообследованные. Психоз и невроз у 90%популяции
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16k
SerGProS 41 минуту назад
"Разрешите прикурить.." ©
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24k
Fat Lynx 45 минут назад
Нахуа? Куда Мир катится?
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2k
Димка Смола/67 47 минут назад
Мразь !!! На девчонку, сзади, на зоне ему угол у параши уже выделен! Здоровья бедненькой! Как можно накосячить в столь молодом возрасте что бы заказуха была ?
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67
Бобр Димка Смола/67 42 минуты назад
у вас представление о зоне немного ошибочное. скорее всего на зоне с него ни кто не спросит.
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24k
Acu900 Димка Смола/67 Полчаса назад
Не обязательно заказуха. Или маньяк который нападает на женщин ради самоудовлетворения или отвергнутый любовник который таким образом решил отомстить. В первом случае отправить на принудительное лечение, где ненароком лекарство перепутают и оправят в морг с отравлением "не тем" лекарством, а во втором на зону отправить где так же "случайно" заточку в печень получит...
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