В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку возле лифта

17-летняя девушка находится в коме после того, как неизвестный дважды ударил её ножом и скрылся. На опубликованном в сети видео с камеры наблюдения видно, как произошло нападение.
По словам знакомого девушки, нападение произошло в подъезде, когда она стояла в ожидании лифта.
— Парень зашел вместе с ней в подъезд. Сначала отошел, а потом вернулся, ударил ее два раза в печень и убежал, — рассказал E1.RU знакомый пострадавшей. — Она сразу упала, лежала в подъезде у лифта. Он ничего у нее не забрал — ни телефон, ни сумку. Во дворе он бросил нож, мы его потом нашли. Когда приехала полиция и кинолог, нож передали им, собака взяла след, побежала в сторону остановки «Широкая Речка».
— Парень зашел вместе с ней в подъезд. Сначала отошел, а потом вернулся, ударил ее два раза в печень и убежал, — рассказал E1.RU знакомый пострадавшей. — Она сразу упала, лежала в подъезде у лифта. Он ничего у нее не забрал — ни телефон, ни сумку. Во дворе он бросил нож, мы его потом нашли. Когда приехала полиция и кинолог, нож передали им, собака взяла след, побежала в сторону остановки «Широкая Речка».
Пострадавшая сейчас лежит в реанимации в больнице № 9, ей сделали операцию. По словам врача, сильно пострадала печень девушки.
«Она в коме. Ей сделали несколько операций, пострадали внутренние органы. Ей удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи говорят, что шансы выжить у нее 50 на 50», — заявил знакомый девушки.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого в совершении данного преступления. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо значимой информацией о возможном местонахождении злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефону: 294–14–94 или 02, — рассказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Парень был в черной кепке, на нем была черная маска. Одет он был в черную спортивную куртку и штаны. Полиция разыскивает нападавшего.
«Она в коме. Ей сделали несколько операций, пострадали внутренние органы. Ей удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи говорят, что шансы выжить у нее 50 на 50», — заявил знакомый девушки.
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого в совершении данного преступления. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо значимой информацией о возможном местонахождении злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефону: 294–14–94 или 02, — рассказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Парень был в черной кепке, на нем была черная маска. Одет он был в черную спортивную куртку и штаны. Полиция разыскивает нападавшего.
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