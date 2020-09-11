Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей

Вышедший на перекур житель Китая проявил отличную реакцию при встрече с четырьмя грабителями. Инцидент произошел в Зимбабве.
Один из грабителей был ранен и передан полиции, а остальные в спешке скрылись. На данный момент арестованы трое нападавших.
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