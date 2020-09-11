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Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей

Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 08:53
Сообщество : Криминал
Метки: африка   в мире   видео   грабитель   зимбабве   криминал   нападение   ограбление   
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Вышедший на перекур житель Китая проявил отличную реакцию при встрече с четырьмя грабителями. Инцидент произошел в Зимбабве.

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Метки: африка   в мире   видео   грабитель   зимбабве   криминал   нападение   ограбление   
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15  комментариев
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23k
parallax 40 минут назад
Китиац красава. Даже сигаретку не бросил.
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21k
MrGod 2 минуты назад
Мужик ходит на перекур с пистолетом, наверно не впервой у него в такую ситуацию попадать, спокойно расстрелял обойму и дальше курить стал))
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5k
Николай 9 минут назад
Это не грабители, и это не простой мужичек...
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5k
Вася 14 минут назад
Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
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16k
SerGProS 14 минут назад
"Утилизатору" даже покурить спокойно не удается
Ссылка coub.com
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445
Константин 15 минут назад
наверное, не совсем простой человек покурить со стволом выходит. Да и с применением медлить не стал. Но самое четкое, даже сигарету изо рта не выплюнул: а чё, из-за каждых грабителей сигареты лишаться?)
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48k
Андрей 15 минут назад
Выходя покурить - бери запасную обойму и телефон: не надо будет возвращаться в квартиру.
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136
trancer001 16 минут назад
Лучше выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить, чем спрашивать кто там))
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я правильно понимаю, что короткоствол разрешён даже в Зимбабве? Грустно, если так. Наводит на размышления.
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3k
panama 44 минуты назад
А не вышел бы покурить, был бы мёртв
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24k
Fat Lynx 50 минут назад
Похоже на обычные разборки наркодиллеров
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12k
Ligov 51 минуту назад
Китаец в Зимбабве и с пестиком. По делам триады что ли...
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18k
Батончик с маком Ligov 42 минуты назад
по обмену опытом
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3k
lexa Ligov 39 минут назад
для полноты картины не хватает кенгуру и елки...
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