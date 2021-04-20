Авиакомпания Победа в очередной раз пробивает дно

В офисе авиакомпании сотрудник с бейджиком Алина, объяснила, что в результате технической неполадки пассажиров не смогут зарегистрировать на рейс и предложила обменять билеты на рейс, отбывающий через сутки или заполнить форму возврата денежных средств и прислать на электронную почту компании. На просьбу пассажиров выдать документ, подтверждающий факт невылета по причине технической неисправности, произошедшей по вине авиаперевозчика, сотрудница дала отказ, мотивируя это тем, что это не входит в её компетенцию, печать находится в головном офисе компании, а лица принимающие решения работают на «удалёнке».
Несколько пассажиров были вынуждены в спешке покупать билет другой компании, который перед самым вылетом стоил более чем в два раза дороже, ведь неявка на работу без оправдательного документа чревата серьёзными последствиями.
По словам сотрудницы компании, возмещать разницу в стоимости билетов компания не намерена.
Этим же рейсом летела знакомая одного из незарегистрированных пассажиров, которая не обнаружила в самолёте свободных мест. Возможно, действительно имел место технический сбой, но что тогда мешало в "ручном режиме" рассадить пассажиров на места?
Более вероятно, что авиакомпания просто продала на рейс лишние билеты, а легенду с техническим сбоем инсценировала для своего оправдания.
Удивительно, что людям, сделавшим всё по правилам надо оправдываться, как будто надо было рассчитывать, что все вокруг дегенераты. Вы то хоть не такой?
Если бы Вы летали каждую неделю на Майорку и обратно и за онлайн платили деньги, то логика была бы другая.
Стандартная практика для лоукостеров.
Два выхода:
- никогда не брать билеты на лоукостеры, тем более, если лететь по работе. Стоимость билета лоукостера в конечном итоге выйдет дороже "рейсового" из-за необходимости покупать всякие допуслуги. Типа выбора места или питания и т.д.
- самолет не автобус, НИКОГДА нельзя приходить на рейс за 30 и меньше минут до отлета. У нас же все стандартно приезжают впритык.
Ну и самое очевидное, регистрироваться на рейс онлайн. Заранее. Регистрация открывается за сутки, иногда и больше. Что мешает зарегистрироваться на рейс НЕ в аэропорту? Интернет за сутки до вылета всегда можно найти.
Не опрадываю Победу, у них реально много проблем, но и быть пассажиром-дурачком тоже явно не стоит. Нужно хоть немного включать голову.
Короче, не всегда это работает, увы.
Лично я ни разу не испытывал проблем с регистрацией на постоянной основе. Т.е. если прямо сейчас сайт "тупит" то захожу через 30-40 минут и все хорошо.
А насчет специально и показать физию... Ну такое себе, кому Вы нужны. ДА и зачем авикомпании целенаправленно создавать "пробки". И так хватает опоздунов и пассажиров идущих исключительно на стойки регистрации и не признающих никаких других вариантов. Те же автоматы для самостоятельной регистрации, например, Вы хоть раз видели перед ними очередь? ))
Более того, я и автоматы видел, которые не позволяли зарегистрироваться, предлагая идти только на стойку а/к.
Т.е. они-то стояли - и а/к в их меню была, но - ни-з-зя! Уж не знаю, то ли кто кому не проплатил за использование, то ли еще что, но не давали.
А время регистрации - палка о двух концах. Будешь регистрироваться сильно позже - есть шанс не получить места, которые хочешь, и будешь потом сидеть потом несколько часов, зажатым между двумя толстяками.
А если с семьей летишь - раскидают по всему салону, потому что мест рядом не останется - оно мне надо?
Там "косяки", например, возникают когда нужно наличие визы проверять - не зря ж аэропортовские мальчики с девочками еще задолго до твоего подхода к стойке уже паспорт требуют и листать начинают (вот нахрена?), а потом еще раз все то же самое уже на стойке регистрации тетя проделывает - ну не хочет а/к бесплатно назад пассажира везти, если того не впустят по прилете.
И т.п.
А некоторые реальные косяки обходятся, например, заходом через сторонние сайты - на сайт того же Аэрофлота много раз так приходилось залезать - напрямую сайт не позволял зарегистрироваться иногда.
Ну и т.д. Иногда чере мобильное приложение все получается, а с компьютера - нет. Иногда - наоборот.
Короче. много там историй разных есть.
Потому что прочие лоукостеры тоже решают проблемы с овербукингом поприличнее. И ваучеры на питание, и гостиницу, если надо, а иногда даже и 400 евро (!) компенсации за согласие улететь на несколько часов позже - плавали, знаем.
Насчет качества и трех копеек не соглашусь категорически. Всякие Эпплы и т.п. как раз из-за желания сэкономить переносят свои производства в Азию и т.д. Именно потому что там можно купить качественную рабочую силу сильно дешевле.