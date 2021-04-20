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Авиакомпания Победа в очередной раз пробивает дно

Авиакомпания Победа в очередной раз пробивает дно (1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 14:55
Метки: Регистрация_на_рейс   авиакомпания Победа   видео   нарушение   

В 18.55 за 10 минут до окончания регистрации на стойке регистрации авиакомпании собралось несколько пассажиров которым не могли выдать посадочный талон.Сотрудница объяснила, что придется подождать из-за возникшего технического сбоя системы регистрации. Далее сотрудница стойки регистрации выдала три посадочных талона рандомным пассажирам. По прошествии нескольких минут группе из шести пассажиров предложили пройти в офис авиакомпании для разрешения вопроса.

18.04.2021 в аэропорту Внуково шести пассажирам авиакомпания Победа на незаконных основаниях отказала в регистрации на рейс DP273 Москва-Воронеж.

banzai7

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В офисе авиакомпании сотрудник с бейджиком Алина, объяснила, что в результате технической неполадки пассажиров не смогут зарегистрировать на рейс и предложила обменять билеты на рейс, отбывающий через сутки или заполнить форму возврата денежных средств и прислать на электронную почту компании. На просьбу пассажиров выдать документ, подтверждающий факт невылета по причине технической неисправности, произошедшей по вине авиаперевозчика, сотрудница дала отказ, мотивируя это тем, что это не входит в её компетенцию, печать находится в головном офисе компании, а лица принимающие решения работают на «удалёнке».
Несколько пассажиров были вынуждены в спешке покупать билет другой компании, который перед самым вылетом стоил более чем в два раза дороже, ведь неявка на работу без оправдательного документа чревата серьёзными последствиями.
По словам сотрудницы компании, возмещать разницу в стоимости билетов компания не намерена.
Этим же рейсом летела знакомая одного из незарегистрированных пассажиров, которая не обнаружила в самолёте свободных мест. Возможно, действительно имел место технический сбой, но что тогда мешало в "ручном режиме" рассадить пассажиров на места?
Более вероятно, что авиакомпания просто продала на рейс лишние билеты, а легенду с техническим сбоем инсценировала для своего оправдания.

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Метки: Регистрация_на_рейс   авиакомпания Победа   видео   нарушение   
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14k
Alex ASK 7 часов назад
Голосуйте деньгами. Не летайте этим дерьмом
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522
Шурман 2 часа назад
Можно вопрос а нахрена приезжать за 10 минут до окончания регистрации ? кругом говорят за 2 часа приезжайте , мы всегда приезжаем за 2 половиной часа но не за 10 минут до окончания .
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12k
banzai7 Автор поста Шурман 2 часа назад
Когда до аэропорта 2 шага, а толпа на стойке пропадает только за 15 минут до окончания регистрации, то... А вот про овербукинг было не известно до этого времени.
Удивительно, что людям, сделавшим всё по правилам надо оправдываться, как будто надо было рассчитывать, что все вокруг дегенераты. Вы то хоть не такой?
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522
Шурман banzai7 2 часа назад
По правилам за 10 минут до окончания регистрации ? :) а что онлайн нельзя было зарегистрироваться и получить код ?я часто летаю и знаю что такое , если багаж не нужно сдавать то все делаю онлайн и к стойкам даже не подхожу . 9 мая так же летим на Майорку и будет тоже самое мать и дети к стойке не подойдут а я и жены да потому что багаж нужно сдавать .
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12k
banzai7 Автор поста Шурман Час назад
Полёты каждую неделю. Отсюда и выбор лоукостера. 8-10 полётов в месяц. Онлайн регистрация у Победы платная. За месяц прилично набежит. И ещё раз. Правила авиакомпании никто не нарушил.
Если бы Вы летали каждую неделю на Майорку и обратно и за онлайн платили деньги, то логика была бы другая.
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522
Шурман banzai7 Час назад
Ну прости мой друг я из Брюсселя у нас Райан тоже мутит за то плати за это плати , скоро еще стоячие места сделают , на май решили выиграть по цене и летим 2мя разными компаниями , туда из Брюсселя это Брюссельскими Авио и назад Райан , хотя логику жены не понял , до Брюссельского аэропорта нам 10 минут на автобусе или 6 минут на такси а на Райан это 75 км от дома это брать трансфер который стоит 80 евро на 5 человек :)) короче то на то и выходит но ее не переспорить .
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12k
banzai7 Автор поста Шурман Час назад
С женой не спорь, себе дороже) Привет жене и удачи.
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14k
Жупел - Кипучая сера 3 часа назад
"Этим же рейсом летела знакомая одного из незарегистрированных пассажиров, которая не обнаружила в самолёте свободных мест. Возможно, действительно имел место технический сбой, но что тогда мешало в "ручном режиме" рассадить пассажиров на места?" - ниче не понял. Если мест нет, то их нет, и как рассадить в ручном режиме? По 3 человека на место? Скорее всего летели какие нибудь фсбисты, а им отказывать неможно.
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12k
banzai7 Автор поста Жупел - Кипучая сера 48 минут назад
Места должны были быть, так-как 6 человек, купивших билет оказались за бортом. Отсюда и предложение рассадить на оставшиеся пустые места. Только пустых мест на самом деле не было.
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3k
Сергей 4 часа назад
Бидорасы конченные..
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7k
Majul 6 часов назад
Кто-то не знаком с понятием овербукинг.
Стандартная практика для лоукостеров.

Два выхода:
- никогда не брать билеты на лоукостеры, тем более, если лететь по работе. Стоимость билета лоукостера в конечном итоге выйдет дороже "рейсового" из-за необходимости покупать всякие допуслуги. Типа выбора места или питания и т.д.
- самолет не автобус, НИКОГДА нельзя приходить на рейс за 30 и меньше минут до отлета. У нас же все стандартно приезжают впритык.

Ну и самое очевидное, регистрироваться на рейс онлайн. Заранее. Регистрация открывается за сутки, иногда и больше. Что мешает зарегистрироваться на рейс НЕ в аэропорту? Интернет за сутки до вылета всегда можно найти.

Не опрадываю Победу, у них реально много проблем, но и быть пассажиром-дурачком тоже явно не стоит. Нужно хоть немного включать голову.
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727
Атомный Крот Majul 3 часа назад
Двумя руками за онлайн-регистрацию, но сайты авиакомпаний часто очень глючные, причем, похоже, иногда глюки создают специально, чтобы заставить пассажира лично явиться к стойке и показать свою физию.
Короче, не всегда это работает, увы.
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7k
Majul Атомный Крот 3 часа назад
По опыту могу сказать, что не в самом сайте как таковом проблема, а во времени захода на этот сайт. Вполне вероятно, что именно в данный момент происходит "валовая" регистрация на какой-нибудь чартер. Давно заметил, что на отпускные рейсы народ начинает регистрироваться через 5-10 минут от открытия регистрации и "роняют" сайт. Попробуйте зайти в другое время.
Лично я ни разу не испытывал проблем с регистрацией на постоянной основе. Т.е. если прямо сейчас сайт "тупит" то захожу через 30-40 минут и все хорошо.

А насчет специально и показать физию... Ну такое себе, кому Вы нужны. ДА и зачем авикомпании целенаправленно создавать "пробки". И так хватает опоздунов и пассажиров идущих исключительно на стойки регистрации и не признающих никаких других вариантов. Те же автоматы для самостоятельной регистрации, например, Вы хоть раз видели перед ними очередь? ))
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12k
banzai7 Автор поста Majul 3 часа назад
Я автор этого поста. Летаю из Воронежа (работа) в Москву (дом). Время рейсов для меня удобней всего у Победы. Про другие рейсы, сравнимые по цене не слышал. Аэропорт прибытия - Внуково недалеко от дома. Вот и факторы выбора. Осенью летал по тысяче рублей в МСК, и полторы обратно. Этот рейс был 2 тысячи туда, 2 обратно. Других таких цен нет.
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93
Дмитрий Атомный Крот 3 часа назад
Касаемо лично меня - всегда летаю S7 3-4 раза в год туда обратно, всегда онлайн регистрация, сейчас у них есть такая функция, что они сами тебя регистрируют онлайн когда начинается регистрация за сутки, на телефон приходит уведомление что вы зарегистрированы на рейс, очень удобно.
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727
Атомный Крот Majul 2 часа назад
Видел.
Более того, я и автоматы видел, которые не позволяли зарегистрироваться, предлагая идти только на стойку а/к.
Т.е. они-то стояли - и а/к в их меню была, но - ни-з-зя! Уж не знаю, то ли кто кому не проплатил за использование, то ли еще что, но не давали.
А время регистрации - палка о двух концах. Будешь регистрироваться сильно позже - есть шанс не получить места, которые хочешь, и будешь потом сидеть потом несколько часов, зажатым между двумя толстяками.
А если с семьей летишь - раскидают по всему салону, потому что мест рядом не останется - оно мне надо?


Там "косяки", например, возникают когда нужно наличие визы проверять - не зря ж аэропортовские мальчики с девочками еще задолго до твоего подхода к стойке уже паспорт требуют и листать начинают (вот нахрена?), а потом еще раз все то же самое уже на стойке регистрации тетя проделывает - ну не хочет а/к бесплатно назад пассажира везти, если того не впустят по прилете.
И т.п.

А некоторые реальные косяки обходятся, например, заходом через сторонние сайты - на сайт того же Аэрофлота много раз так приходилось залезать - напрямую сайт не позволял зарегистрироваться иногда.

Ну и т.д. Иногда чере мобильное приложение все получается, а с компьютера - нет. Иногда - наоборот.
Короче. много там историй разных есть.
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7k
Прохожий3 6 часов назад
Овербукинг случается и у более респектабельных компаний. Правда они решают эту проблему как порядочные люди, а не посылают на хер. Ну а что вы хотели от Победы? Хотелось подешевле? Получите услугу качеством пониже. Невозможно за три копейки купить качественный товар.
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727
Атомный Крот Прохожий3 3 часа назад
Ключевое слово тут именно "Победа".

Потому что прочие лоукостеры тоже решают проблемы с овербукингом поприличнее. И ваучеры на питание, и гостиницу, если надо, а иногда даже и 400 евро (!) компенсации за согласие улететь на несколько часов позже - плавали, знаем.

Насчет качества и трех копеек не соглашусь категорически. Всякие Эпплы и т.п. как раз из-за желания сэкономить переносят свои производства в Азию и т.д. Именно потому что там можно купить качественную рабочую силу сильно дешевле.
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522
Шурман Прохожий3 Час назад
На овербукинг не попадал а на Овер факнг да , жена беременная это рождество на улице снег , приезжаем а аэропорт рейс Брюссель - Рига , ожидаем вылета 5 часов сидя практически на полу и через 5 часов приходит представитель Райан и говорит рейс отменяется и тд , о каких либо компенсациях речи не было , жена звонит подруге из Аэрбалтик она говорит вылет будет через 3 часа из другого аэропорта покупает сама нам билеты мы в такси это 75 км до другого аэропорта , прибежали сдали багаж все хорошо даже покушать успели , сели в самолет прилетаем в Ригу в 11 ночи , ждем багаж час его нет , рождество уже в самом разгаре я говорю ладно езжай домой я дождусь , в 3 часа ночи выходит заспанная пограничница и говорит а ваш багаж остался в Брюсселе из за забастовки авио партнёра , короче багаж свой получили только второго января а там и подарки были мои бумаги по работе .
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60
wr2x2 6 часов назад
потом справку возьмут, после жалобы в компетентные органы
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31k
Опаньки 7 часов назад
Можно подумать что за отмененные рейсы в том году деньги вернули )))))))))))
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522
Шурман Опаньки Час назад
Брали билеты в Португалию и из за карантина все рейсы отменили , нам лично вернули деньги через месяц а вот знакомым дали только какие то чеки и бонусы на следующий полет . 9 мая летим на Майорку надеюсь все будет хорошо .
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51
Алексей Губарёв isq 247 840 650 Опаньки 13 минут назад
Вернули! И Аэрофлот и Победа. Естественно не живыми деньгами. Хотя Аэрофлот и такой вариант предлагал. А ваучерами.
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