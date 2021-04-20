Авиакомпания Победа в очередной раз пробивает дно

В 18.55 за 10 минут до окончания регистрации на стойке регистрации авиакомпании собралось несколько пассажиров которым не могли выдать посадочный талон.Сотрудница объяснила, что придется подождать из-за возникшего технического сбоя системы регистрации. Далее сотрудница стойки регистрации выдала три посадочных талона рандомным пассажирам. По прошествии нескольких минут группе из шести пассажиров предложили пройти в офис авиакомпании для разрешения вопроса.

18.04.2021 в аэропорту Внуково шести пассажирам авиакомпания Победа на незаконных основаниях отказала в регистрации на рейс DP273 Москва-Воронеж.