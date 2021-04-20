Когда понимаешь, что пора менять работу

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Несмотря на то, что на мужчине был защитный комбинезон, он не уберег героя видео от зубов коварного пса. Животное вцепилось в одну из самых дорогих для многих мужчин частей тела и не собиралось отпускать.
Мужчина понял, что ему больше не нравится эта работа.
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