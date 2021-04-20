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Когда понимаешь, что пора менять работу

Когда понимаешь, что пора менять работу (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 12:28
Сообщество : Юмор
Метки: видео   животные   комбинезон   люди   прикол   собака   укус   
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Несмотря на то, что на мужчине был защитный комбинезон, он не уберег героя видео от зубов коварного пса. Животное вцепилось в одну из самых дорогих для многих мужчин частей тела и не собиралось отпускать.

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Метки: видео   животные   комбинезон   люди   прикол   собака   укус   
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8  комментариев
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137
Sandmann 2 часа назад
Ай, молодца Ку-кусь-клан!
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10k
Karelian 44 минуты назад
Прежде должна быть отработана команда "Фу!".
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21k
SerGProS 59 минут назад
Все просто: палец в жо"пу.. Нет, не негру. Собаке.
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8k
harlamov Час назад
Похоже парень также на работу устраивался
Ссылка youtu.be
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8k
Nikita 2 часа назад
Напомнило

Ссылка www.youtube.com
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
Не нравится ему... да он просто профнепригоден, не умеет работать с собаками... А волноваться особо не стоит, там защита должна стоять...
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
и осталось у негра всего 40 сантиметров
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