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Дерзкое ограбление ювелирного магазина

Дерзкое ограбление ювелирного магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 11:23
Сообщество : Криминал
Метки: видео   ижевск   криминал   люди   ограбление   охранник   ювелирный магазин   
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В Ижевске 18 апреля заезжие преступники ограбили ювелирный магазин. Один из них напал на охранника, второй при помощи молотка начал бить витрины, а третий направился в сторону продавца. Добычей грабителей стали ценности на 20 миллионов рублей.

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Метки: видео   ижевск   криминал   люди   ограбление   охранник   ювелирный магазин   
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6  комментариев
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46k
Нанук Паналык Час назад
Я бы очень удивился если бы они оказались уроженцами Костромы!
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diman02 21 минуту назад
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Alex 54 минуты назад
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Forestdude

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