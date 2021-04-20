Дерзкое ограбление ювелирного магазина

В Ижевске 18 апреля заезжие преступники ограбили ювелирный магазин. Один из них напал на охранника, второй при помощи молотка начал бить витрины, а третий направился в сторону продавца. Добычей грабителей стали ценности на 20 миллионов рублей.

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