Дерзкое ограбление ювелирного магазина

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В Ижевске 18 апреля заезжие преступники ограбили ювелирный магазин. Один из них напал на охранника, второй при помощи молотка начал бить витрины, а третий направился в сторону продавца. Добычей грабителей стали ценности на 20 миллионов рублей.
Злоумышленники были пойманы в Дзержинске Нижегородской области. Грабители оказались выходцами из Чечни и Ингушетии. Охранник магазина остался жив.
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