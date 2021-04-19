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Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки

Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: алиса   видео   голос   голосовой помощник   розыгрыш   умная колонка   
785
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Девушка позвонила мужчине, который продает умную колонку и поговорила с ним голосом, очень похожим на популярный виртуальный голосовой помощник.

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Метки: алиса   видео   голос   голосовой помощник   розыгрыш   умная колонка   
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4  комментария
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21k
SerGProS 37 минут назад
Какой-то модулятор голоса, движение губ не попадает в речь. Заметно в предложении: человеку который продает колонку "Алиса".
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14k
Alex Минуту назад
Алиса только одна.
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767
sedoisever Полчаса назад
Каким долбенем нужно быть, чтобы материться в разговоре с незнакомым человеком?
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3k
Max Lu Час назад
улыбнуло )
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Alex Chebrikov

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