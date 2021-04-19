Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки

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Девушка позвонила мужчине, который продает умную колонку и поговорила с ним голосом, очень похожим на популярный виртуальный голосовой помощник.
Шалость удалась! Присутствует ненормативная лексика.
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