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Николай Дроздов поздравил зрителей "В мире животных" с днем рождения передачи

Николай Дроздов поздравил зрителей "В мире животных" с днем рождения передачи (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дроздов   в мире животных   видео   день рождения   люди   позитив   
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17 апреля знаменитой советской и российской телепередаче "В мире животных" исполнилось 53 года. Телеведущий и учёный-зоолог Николай Николаевич Дроздов поздравил зрителей программы с её днём рождения.

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Метки: Николай Дроздов   в мире животных   видео   день рождения   люди   позитив   
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5  комментариев
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6k
Дядя Сэм 2 часа назад
К слову, о животных:

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−2
2k
foggen2 24 минуты назад
Какой же классный и позитивный дед!!
Самому уже сороковник,а глядя на него снова чувствую себя маленьким мальчиком,с ногами забравшимся на диван в ожидании очередного выпуска "В мире животных"...
Долгих лет Вам,Николай Николаевич!
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137
Sandmann Час назад
И бесконечного ЗДОРОВЬЯ!
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28k
BuG Час назад
Да что бы он жил до 100 лет и ещё столько же!
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