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17 апреля знаменитой советской и российской телепередаче "В мире животных" исполнилось 53 года. Телеведущий и учёный-зоолог Николай Николаевич Дроздов поздравил зрителей программы с её днём рождения.
Поздравление от позитивного и добрейшего человека!
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Самому уже сороковник,а глядя на него снова чувствую себя маленьким мальчиком,с ногами забравшимся на диван в ожидании очередного выпуска "В мире животных"...
Долгих лет Вам,Николай Николаевич!