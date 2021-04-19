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Пугливый баран попал в ловушку

Пугливый баран попал в ловушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Баран   Юмор   видео   животные   ловушка   прикол   траншея   
374
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Спасение из траншеи барана, который идентифицирует себя как крот. А может быть он сам эту траншею и выкопал?

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Метки: Баран   Юмор   видео   животные   ловушка   прикол   траншея   
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23
Камила Час назад
Этот ролик сделал мой день!
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245
Bender Rodriguez 10 минут назад
Валико, восемь было. Один баран куда делся ?
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Это я на работу иду
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25k
Jackson-Motor Час назад
Как в анекдоте, когда чабан с бараном в шахматы играл:
...- ну как?
- А-а...баран- он и есть баран!
- А счёт какой?
-... два- два.
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1k
teleuser Час назад
на мангал дурака)))
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1k
Александр Туманов Час назад
На то он и баран.
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