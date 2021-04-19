Пугливый баран попал в ловушку

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Спасение из траншеи барана, который идентифицирует себя как крот. А может быть он сам эту траншею и выкопал?
Настоящий баран! В прямом и переносном смысле.
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...- ну как?
- А-а...баран- он и есть баран!
- А счёт какой?
-... два- два.