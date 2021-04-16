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Когда решила поучаствовать в фотосессии у начинающего фотографа

Когда решила поучаствовать в фотосессии у начинающего фотографа (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   азиаты   видео   волосы   прикол   фотограф   фотография   фотосессия   
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Желания не всегда совпадают с реальностью. Если ваша вторая половинка жалуется, что вы плохо фотографируете, покажите ей этот ролик.

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Метки: Юмор   азиаты   видео   волосы   прикол   фотограф   фотография   фотосессия   
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34  комментария
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1k
Вероника Штейнман 4 часа назад
Степан нашелся, ещё и с телефоном.
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Племянник Путина Полминуты назад
не плохо...
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сапер Водичка Полчаса назад
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Сергей 37 минут назад
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487
Александр 39 минут назад
Для успеха Фотографу надо было совместить девушку с
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
так это два мужика....
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Святослав Час назад

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7k
Акакий 2 часа назад
а даже у профи с любой сьемки можно сделать подборку неудачных кадров
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3k
soar 2 часа назад
Думал, что вынырнет увешанная пиявками. Но все равно отличная серия фоток получилась.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3
382
blade3 3 часа назад
а фотографа обычно снимают на видео, ага
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3k
Serj81 4 часа назад
Ахахахахаха, внезапно так от души посмеялся
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4k
Артем Кощеев 4 часа назад
Если ты выглядишь как обезьяна, никакой фотограф не поможет
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12k
banzai7 4 часа назад
Убила она его потом? Проверьте болото, там труп парня.
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2k
mtonaka 4 часа назад
С такой пастью только в фильмах ужасов играть без грима!
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423
Игорь Меншиков 4 часа назад
Зачем я это смотрел?, в кошмарном сне приснится
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441
Rakkaus 4 часа назад
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3k
Алекс Таворотов 5 часов назад
нефиг на зеркало пенять коли сама макака
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1k
Hallo FreeSpace 5 часов назад
Да такие фотки , это неизбежный побочный продукт для таких фотосессий. Так что делать выводы о его умении не стоит ... просто стебанулись )
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9k
Antique computer 5 часов назад
Такое лицо и хороший фотограф лучше не сделает
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123
Ник Лу 5 часов назад
Та какой это фотограф? Так подруга с телефоном) Начинают с дешевой но зеркалки, так как во первых есть полный контроль над параметрами фотографии и есть возможность переноса обьективов на более серьезную технику, когда фотограф перестанет быть начинающим. А это так, развлекуха двух подруг.
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7k
Миха Ник Лу 4 часа назад
ну да, начать хотя бы с трёхзначной серии, если говорить про зеркалки Canon
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