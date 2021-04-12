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Заскучавшие сотрудники музея сыграли игрушечным поездом на бокалах и установили необычный рекорд

Заскучавшие сотрудники музея сыграли игрушечным поездом на бокалах и установили необычный рекорд (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 12:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   в мире   видео   гамбург   музей   музей миниатюр   поезд   
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Музей миниатюр в Гамбурге с самым большим и длинным в мире действующим железнодорожным макетом установил забавный рекорд. Маленький игрушечный поезд сыграл около 20 известных отрывков разных классических композиций при помощи стеклянных стаканов и бокалов.

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Метки: Германия   в мире   видео   гамбург   музей   музей миниатюр   поезд   
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1  комментарий
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MAKAPka 2 часа назад
Надеюсь в бокалах было шампанское, и продолжением всего данного мероприятия стал фуршет )))
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