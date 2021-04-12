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Музей миниатюр в Гамбурге с самым большим и длинным в мире действующим железнодорожным макетом установил забавный рекорд. Маленький игрушечный поезд сыграл около 20 известных отрывков разных классических композиций при помощи стеклянных стаканов и бокалов.
Дело в том, что музей миниатюр уже полгода закрыт из-за коронавируса для посетителей и работники практически лезут на стену от скуки. В какой-то момент сотрудники решили развлечь себя и пользователей сети и заодно установить рекорд, практически неосуществимый во время обычного режима работы музея. Они наполнили и расставили 2840 бокалов и с помощью прикрепленных к локомотиву молоточков исполнили отрывки из 20 классических музыкальных произведений. Самую длинную мелодию, сыгранную моделью поезда официально внесли в книгу рекордов Гиннесса.
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