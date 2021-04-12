Дело в том, что музей миниатюр уже полгода закрыт из-за коронавируса для посетителей и работники практически лезут на стену от скуки. В какой-то момент сотрудники решили развлечь себя и пользователей сети и заодно установить рекорд, практически неосуществимый во время обычного режима работы музея. Они наполнили и расставили 2840 бокалов и с помощью прикрепленных к локомотиву молоточков исполнили отрывки из 20 классических музыкальных произведений. Самую длинную мелодию, сыгранную моделью поезда официально внесли в книгу рекордов Гиннесса.