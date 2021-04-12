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В Сербии речная баржа переломилась пополам, не выдержав вес груза

В Сербии речная баржа переломилась пополам, не выдержав вес груза (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 08:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: баржа   в мире   видео   происшествие   сербия   судно   
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Инцидент произошел во время проведения работ по углублению дна в районе слияния рек Моравы и Дуная. Баржа не выдержала вес груза, который перебрасывал на нее земснаряд и разломилась на две части.

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Метки: баржа   в мире   видео   происшествие   сербия   судно   
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60k
Viktor 57 минут назад
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Антон 24 минуты назад
Переборщили с грузом?
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Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Вроде мужчина действовал по принципу "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" ))
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Mr.Adamson

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