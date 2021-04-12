В Сербии речная баржа переломилась пополам, не выдержав вес груза

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Инцидент произошел во время проведения работ по углублению дна в районе слияния рек Моравы и Дуная. Баржа не выдержала вес груза, который перебрасывал на нее земснаряд и разломилась на две части.
Инцидент попал на видео. Находящийся на борту судна мужчина был доставлен в больницу.
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