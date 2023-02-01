И свершилось чудо: во время молитвы в Нигерии священник поднялся к небесам





Кстати, доверчивость не всегда заканчивается чудесами. Южноафриканский пастор сказал, что может стать невесомым. Прихожанка настолько поверила Ресебо Рабалаго, что согласилась лечь под огромную музыкальную колонку, на которую взгромоздился священнослужитель, а вот подняться уже не смогла. Потерявшую сознание женщину доставили в больницу, где она и скончалась от внутреннего кровотечения, вызванного повреждением органов. Верь, доверяй, но проверяй!