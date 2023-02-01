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И свершилось чудо: во время молитвы в Нигерии священник поднялся к небесам

И свершилось чудо: во время молитвы в Нигерии священник поднялся к небесам

Автор:
01 февраля 2023 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: miracle   видео   нигерия   паства   смешно   чудо   
2521
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Нигерийская паства замерла от восторга, а потом зашлась в благодарных аплодисментах.

Нигерийцы доверчивы словно дети. Да и как не верить в чудо, если на твоих глазах священнослужитель воспарил аки святой?! И лишь скептики и атеисты смогли бы заметить несколько накладок в этом процессе, но безбожников в церкви не нашлось.



Кстати, доверчивость не всегда заканчивается чудесами. Южноафриканский пастор сказал, что может стать невесомым. Прихожанка настолько поверила Ресебо Рабалаго, что согласилась лечь под огромную музыкальную колонку, на которую взгромоздился священнослужитель, а вот подняться уже не смогла. Потерявшую сознание женщину доставили в больницу, где она и скончалась от внутреннего кровотечения, вызванного повреждением органов. Верь, доверяй, но проверяй!

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Метки: miracle   видео   нигерия   паства   смешно   чудо   
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24  комментария
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27k
Киры4 Час назад
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49k
Сергей 19 минут назад
В наших храмах уже давно такое пора вводить!
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13k
Artem 22 минуты назад
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33k
ACU900 Полчаса назад
Да он просто так эффектно повесился. Труп его спрятали на чердаке а под покровом ночи посвященные его похоронят. И скажут прихожанам что господь забрал его к себе на небеса...
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3k
MPEG-8 Полчаса назад
А, вот совпадёт сие чудо с нашествием саранчи, то могут не так понять и сжечь, а то и съесть.
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13k
Александр Полчаса назад
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92
Alex Roland 41 минуту назад
Да ... Копперфильду далеко до такого ... у него ниточек не видать даже
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42k
Aleksandr 53 минуты назад
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10k
Б.Касторский 55 минут назад
Это нормально. Отличаются только тем, что одни ещё не заняли свою нишу и вынуждены придумывать и демонстрировать "чудеса", другие рассказывают сказки про уже свершившиеся "чудеса". Вспомните только откровения про благодатный огонь (Самуил Агонян о благодатном огне -для любопытных).
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) Наше Всё
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7k
Nikolay Час назад
Ссылка youtu.be
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Юрий Час назад

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17k
RDen Час назад
забойаню


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1k
Лимонадный Джо Час назад
Это "вознесение" для местных. А кто сомневается - идите лесом!
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Enigma Kuutar Час назад
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Владимир Час назад
Что будет если машину с автопилотом показать?
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8k
Колорад Час назад
Шахимат, атеисты!
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334
Glot Remmy 2 часа назад
Боже мой, это чудо! Он реально взлетел! Я трепещу от восхищения и блаженства!!!
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