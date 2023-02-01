И свершилось чудо: во время молитвы в Нигерии священник поднялся к небесам

Нигерийская паства замерла от восторга, а потом зашлась в благодарных аплодисментах.
Нигерийцы доверчивы словно дети. Да и как не верить в чудо, если на твоих глазах священнослужитель воспарил аки святой?! И лишь скептики и атеисты смогли бы заметить несколько накладок в этом процессе, но безбожников в церкви не нашлось.
Кстати, доверчивость не всегда заканчивается чудесами. Южноафриканский пастор сказал, что может стать невесомым. Прихожанка настолько поверила Ресебо Рабалаго, что согласилась лечь под огромную музыкальную колонку, на которую взгромоздился священнослужитель, а вот подняться уже не смогла. Потерявшую сознание женщину доставили в больницу, где она и скончалась от внутреннего кровотечения, вызванного повреждением органов. Верь, доверяй, но проверяй!
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Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) Наше Всё