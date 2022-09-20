"Взболтать, но не смешивать": инженер предложил свой вариант похорон королевы

Вчера прошли похороны Елизаветы II, а перед этим Британия почти неделю прощалась с королевой. И чтобы подойти к гробу почившей, людям приходилось стоять в очередяъ по многу часов кряду. Инженер предложил вариант, как ускорить процессию, и, надо признаться, его решение почти гениально.