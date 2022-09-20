FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5420 постов • 1411 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники 
"Взболтать, но не смешивать": инженер предложил свой вариант похорон королевы

"Взболтать, но не смешивать": инженер предложил свой вариант похорон королевы

Автор:
20 сентября 2022 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   идея   инженерная мысль   королева Елизавета II   похороны   смешно   черный юмор   
649
1
1

Вчера прошли похороны Елизаветы II, а перед этим Британия почти неделю прощалась с королевой. И чтобы подойти к гробу почившей, людям приходилось стоять в очередяъ по многу часов кряду. Инженер предложил вариант, как ускорить процессию, и, надо признаться, его решение почти гениально.

Вчерашние похороны королевы для многих официальных лиц стали испытанием. Людям приходилось провести в очереди к гробу до 13 часов. Между тем, можно было провести церемонию прощания значительно быстрее. Да и сами похороны при этом стали бы куда динамичнее.


Как вам идея, друзья?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   идея   инженерная мысль   королева Елизавета II   похороны   смешно   черный юмор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
892
ChePaev 37 минут назад
да и старуха напоследок хоть на карусели покатается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 49 секунд назад
Чтобы все успели, пусть положат её в мавзолей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 2 минуты назад
Идея увеличения числа потоков разумная.
Вертящейся гроб это уже пусть для себя оставит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 9 минут назад
Может проще гроб в вагон метро поставить и гонять по "кольцевой" ?
Эффект будет не меньшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
ЛехаЧифирь 11 минут назад
Но почему бы гроб с королевой не поднять на дирижабле над Лондоном, привязав за БигБен (переименован в Башню Елизаветы ) ? ..
Или медленно провезти на барже по Темзе..
Тогда все жители столицы смогут е с ней проститься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
ЛехаЧифирь 14 минут назад
Вот этого инженера так и будут хоронить, но прощаться с ним придут только роботы ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Thomsen Полчаса назад
Думаю, в РПЦ заинтересуются и внедрят к следующему тасканию мощей по городам и весям. Это ж происходит чаще, чем мрут британские монархи. Но идея требует доработки с учётом специфики обслюнявливания ковчежца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 37 минут назад
Надеюсь этого инженера не посадят демократично в тюрягу за такое лет на 20ть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 39 минут назад
Раскрутить посильнее и запустить на орбиту! Плутона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

158332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба
Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба
Набирающие популярность в сообществах
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#в мире#Приколы#интересное#дтп#авто аварии#познавательно#Индия
#Юмор#прикол#люди#СССР#автомобили#страна#кино#автомир#Россия#истории
#история#животные#фотографии#факты#картинки#аварии#позитив#Ynews#Еда#коты
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок Креативная реклама шоколадного батончика Креативная реклама шоколадного батончика Сок, который взорвёт вам голову Сок, который взорвёт вам голову Мужчина и доска для сноуборда нашли друг друга Мужчина и доска для сноуборда нашли друг друга Пьер Ришар и Ален Делон пришли проститься с Жан-Полем Бельмондо Пьер Ришар и Ален Делон пришли проститься с Жан-Полем Бельмондо В Мексике подросток забил последний гол на своих похоронах В Мексике подросток забил последний гол на своих похоронах

На что жалуетесь?

Вернуться