"Взболтать, но не смешивать": инженер предложил свой вариант похорон королевы

Вчера прошли похороны Елизаветы II, а перед этим Британия почти неделю прощалась с королевой. И чтобы подойти к гробу почившей, людям приходилось стоять в очередяъ по многу часов кряду. Инженер предложил вариант, как ускорить процессию, и, надо признаться, его решение почти гениально.
Вчерашние похороны королевы для многих официальных лиц стали испытанием. Людям приходилось провести в очереди к гробу до 13 часов. Между тем, можно было провести церемонию прощания значительно быстрее. Да и сами похороны при этом стали бы куда динамичнее.
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Как вам идея, друзья?
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АНТИФИШКИ
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Вертящейся гроб это уже пусть для себя оставит.
Эффект будет не меньшим.
Или медленно провезти на барже по Темзе..
Тогда все жители столицы смогут е с ней проститься.