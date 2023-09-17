Китаянка купила лампу с датчиком звука, а муж не оценил

2108
1
1
Казалось бы, ну какая разница, какую лампочку купить, но не все так просто в этом мире.
Забавный случай произошел в Китае, муж попросил супругу купить на работу энергосберегающие лампы, но она решила по своему и купила лампы с датчиком звука. А вот что из этого получилось, смотрите сами.
Шикарная покупка, и ругаться веселее.
Источник:
Ссылки по теме:
- Послеобеденный сон жителей Поднебесной
- Мужчина разоблачил продавца ножей
- Как превратиться в китайца за секунду
- Когда заказала матрёшку из Китая
- Китайское спокойствие и невозмутимость
Новости партнёров
реклама
- Япошка
- Ниндзя-я-я-я...
(с) х/ф "Такси 2"
На самом деле, там выставляется время работы лампы после срабатывания. Судя по видео, лампа в тестовом режиме.