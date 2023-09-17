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Китаянка купила лампу с датчиком звука, а муж не оценил

Китаянка купила лампу с датчиком звука, а муж не оценил

Автор:
17 сентября 2023 06:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Юмор   лампа с датчиком звука   смешно   энергосберегающая лампа   
2108
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Казалось бы, ну какая разница, какую лампочку купить, но не все так просто в этом мире.

Забавный случай произошел в Китае, муж попросил супругу купить на работу энергосберегающие лампы, но она решила по своему и купила лампы с датчиком звука. А вот что из этого получилось, смотрите сами.


Шикарная покупка, и ругаться веселее.

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Метки: Видео   Китай   Юмор   лампа с датчиком звука   смешно   энергосберегающая лампа   
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8  комментариев
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720
Алексей Саушкин Час назад
Понмится еще в советские времена из радиодеталей собиралась подобная штука. Хлопнешь в ладоши - лампа включилась. Хлопнешь еще раз - отключится. Прикольно было !
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13k
Евгений 59 секунд назад
Я не против прогресса, но не кажется ли вам, что мы всё больше общаемся с предметами и всё меньше с людьми?
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9k
ишты 8 минут назад
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226
shturmina-katerina 17 минут назад
- Ниндзя-я-я-я...
- Япошка
- Ниндзя-я-я-я...
(с) х/ф "Такси 2"
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4k
Горожанин 52 минуты назад
Китайский мат лучше польского.
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7k
newegg Час назад
Ролик прикольный.
На самом деле, там выставляется время работы лампы после срабатывания. Судя по видео, лампа в тестовом режиме.
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16k
Patmaz Час назад
Китайская версия Камедиклаб
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