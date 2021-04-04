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Видео
MatveiVainrub
Папа - шишка !!!
(1 видео)
Автор:
MatveiVainrub
04 апреля 2021 18:49
Метки:
Юмор
видео
дети
стихотворение
Малой рассказывает стихотворение .
MatveiVainrub
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25952
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31k
Опаньки
59 минут назад
класавчик )
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крок
6 минут назад
Из роддома привезли младенца с наколкой СВОБОДУ АЛЕШЕНЬКИ!
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Alex
Полчаса назад
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Алексей
57 минут назад
Это какое же отсутствие мозгов должно быть у родителей, чтобы учить ребенка подобному...
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Алексей
58 минут назад
Это какое же отсутствие мрзгов должно быть у родителей, чтобы учить ребенка подобнму...
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Viktor
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Полчаса назад
А третий раз повторить слабо?
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