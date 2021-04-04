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Папа - шишка !!!

Папа - шишка !!! (1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 18:49
Метки: Юмор   видео   дети   стихотворение   

Малой рассказывает стихотворение .

MatveiVainrub

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Метки: Юмор   видео   дети   стихотворение   
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31k
Опаньки 59 минут назад
класавчик )
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9k
крок 6 минут назад
Из роддома привезли младенца с наколкой СВОБОДУ АЛЕШЕНЬКИ!
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31k
Alex Полчаса назад
Супер
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13k
Алексей 57 минут назад
Это какое же отсутствие мозгов должно быть у родителей, чтобы учить ребенка подобному...
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13k
Алексей 58 минут назад
Это какое же отсутствие мрзгов должно быть у родителей, чтобы учить ребенка подобнму...
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60k
Viktor Алексей Полчаса назад
А третий раз повторить слабо?
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