"Я же не коза": девочка не хочет есть салат

Маленькая девочка нашла логичное объяснение тому, почему она не должна есть салат. Устами младенца глаголет истина.
Не поспоришь! Развита не по годам.
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выкладываю подрастающему поколению чай-печеньки-конфеты.
ничуть не палясь, сие чудо отцу вещает: "па, а нормальная еда есть? я бы борщика с мясом поела"
Уделала маму в два счета )
Мальчик говорит:
- Мы с тобой, как два козлика.
Сестра:
- Козел здесь один, а я - зайка...