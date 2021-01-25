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"Я же не коза": девочка не хочет есть салат

"Я же не коза": девочка не хочет есть салат (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Салат   Юмор   видео   дети   милота   мнение   прикол   
6056
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Маленькая девочка нашла логичное объяснение тому, почему она не должна есть салат. Устами младенца глаголет истина.

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Метки: Салат   Юмор   видео   дети   милота   мнение   прикол   
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63  комментария
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19k
hebpat 17 часов назад
нормальный ребёнок, слава богу не веган
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10k
Джон Уик 42 минуты назад
Согласен что девочки в большинстве развеваются быстрее чем мальчики. Но девочки потом притормаживают в развитее и мальчики их обгоняют. Природа такая наша.
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13k
Дѣнисъ Жимковъ 3 часа назад
Почти один в один))) Если кто-то помнит)))
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7k
? ? ? 4 часа назад
приходит ко мну в гости приятель с дочуркой лет 4-5..
выкладываю подрастающему поколению чай-печеньки-конфеты.
ничуть не палясь, сие чудо отцу вещает: "па, а нормальная еда есть? я бы борщика с мясом поела"
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1k
zenon 5 часов назад
Ребёнок из сельской местности и знаком со всем.
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519
дункан 8 часов назад
Дети зе - это чилавек, ты чё
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25k
Jackson-Motor 8 часов назад
"Я же не коза": девочка не хочет есть салатПосмотреть
"Я же не коза": девочка не хочет есть салат
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−3
alex golovanov 8 часов назад
Малышка - хорошая артистка, а её мама - режиссёр...
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39k
FoxGen 10 часов назад
Да, вегетарианки из неё не получится. Наш человек!
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57
Дмитрий Карнаухов 10 часов назад
Сразу вспомнил мульт про домового Кузю. И фразу "Это я не ем, я не козёл"
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20
Гражданин 12 часов назад
Мясо!!!!Мясо!!!!
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598
Николай 13 часов назад
Что означает надпись "Ращу пп-шника"?
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39k
FoxGen Николай 10 часов назад
Кстати, тоже интересуюсь.
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14k
Killgrave Николай 4 часа назад
Скорее всего это означает Правильное Питание.
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3k
Александр Николай Час назад
ПП -это правильное питание. Надпись означает, что с детства ребенка растят на правильном питании
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17k
kamanch 13 часов назад
Ребенок умнее мамаши, видимо в папу пошла )
Уделала маму в два счета )
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2k
EL Kalmaro 15 часов назад
Мясо это хорошо, даже прекрасно, но траву к нему жевать надо, свёклу морковь брокколи всякую, это факт.
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2k
EL Kalmaro Артур Гевондян 14 часов назад
Отравления нет но из за недостатка углеводов жуткая слабость а без клетчатки первое время и расстройство жкт. Как доктор расскажите вы проходили такое явление как кетоз? Европейцу чисто белковая диета непривычна и требуется время на перестроение организма, в то время как северные народы спокойно жили только на мясе и жирах.
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3k
Убийца Прохиндеев Артур Гевондян 13 часов назад
Мясом не травятся. Травятся от питания исключительно мясом, читать надо не жопой.
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3k
Убийца Прохиндеев Артур Гевондян 13 часов назад
Я не знаю, рядом с рядом каким ты мединститутом мимо проходил, но почитай на досуге про отравление продуктами распада белков, про виды гнилостных процессов в кишечнике.
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8k
Бендер Родригес Убийца Прохиндеев 9 часов назад
Не жареным, а вареным, причем вываривали очень долго.
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39
александр полин Артур Гевондян 4 часа назад
Кормили не жареным мясом а вареным, 400 гр говядины каждый день, безо всего, на 21 день наступала смерть от несварения желудка,
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1k
eddie 15 часов назад
Ну тогда я бы сказал, хорошо траву не ешь, ты же не коза, но тогда и курочку/свинку не ешь, ты же не волк или лиса:) про картошка тоже можно что-то придумать:) но а так девочка на позитиве:)))
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201
Victor Chromov 15 часов назад
Маленькие мальчик и его сестра кушают салат из капусты.
Мальчик говорит:
- Мы с тобой, как два козлика.
Сестра:
- Козел здесь один, а я - зайка...
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3k
Убийца Прохиндеев Victor Chromov 14 часов назад
Только бабы уже таком возрасте умудряются превращаться в тупых п*зд.
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17k
Карлсончек 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Nico 16 часов назад
человеки едят все.
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10k
paranoid 16 часов назад
Нифига они не понимаю такие концепции как "полезно". Объяснить что не съешь вот это - будешь болеть уже понятнее
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4k
Александр Иванов 16 часов назад
Молодец девчонка!
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707
Айтжан 16 часов назад
Прообраз Маши из мультика)
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