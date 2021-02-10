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Фокус с платком удался

Фокус с платком удался (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   внезапно   дети   прикол   фокус   
491
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Искренние эмоции - лучший комплимент фокуснику. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   внезапно   дети   прикол   фокус   
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4  комментария
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26k
Acu900 Час назад
Анекдот:
ЧП в детском саду-дети матерятся. Собрали комиссию по решению данной проблемы и выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детском саду работала бригада сантехников. Ну вызвали их на "ковер" и просят все разъяснить.
Ну один и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В этот момент расплавленный металл капает мне за воротник, ну я ему и говорю:- "Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный металл падает мне за воротник? Пожалуйста, не делайте так!"
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31k
Лесли 🥰 50 секунд назад
Не знаю почему, но мне не нравится когда дети матерятся. Неприятно слышать такое от малышей
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6k
Андрей А Полчаса назад
Вангую: Это "не куя себе" теперь в тиктоке на все видео с фокусами будут накладывать
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1k
алексей 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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