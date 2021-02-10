Фокус с платком удался

Искренние эмоции - лучший комплимент фокуснику. Присутствует ненормативная лексика.
Устами младенца, как говорится...
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я же не коза": девочка не хочет есть салат
- Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин
- В аптеку зашел очень капризный посетитель
- Универсальный непристойный жест понимают даже страусы
- Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
ЧП в детском саду-дети матерятся. Собрали комиссию по решению данной проблемы и выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детском саду работала бригада сантехников. Ну вызвали их на "ковер" и просят все разъяснить.
Ну один и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В этот момент расплавленный металл капает мне за воротник, ну я ему и говорю:- "Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный металл падает мне за воротник? Пожалуйста, не делайте так!"