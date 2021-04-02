Прочное стекло пережило падение с грузовика

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В Бразилии стекло, находившееся в кузове грузовика, выпало в самый неподходящий момент. Виной всему ветер, но особенно людей удивило то, что стекло, которое по всем законам должно было разбиться, осталось целеньким.
Правда, высказывается также мнение, что тут мы имеем дело не с чудом или счастливой случайностью, а с куском плексигласа.
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по весу не похоже на нормальное стекло.
плех был бы гораздо легче, видно как он его несёт. стекло было бы тяжелее, такой лист одному не унести.
кроме того, от удара по голове таим листом надо отходить минут пять, если вообще сознание не потеряешь.
стекло так прыгать не умеет.
и уж по-люблму - стекло вот так голыми руками не возьмёшь.
Упало и подпрыгнуло. Стекло на обладает такими свойствами к гибкой деформации.
И стекло никогда не подпрыгнет от удара.