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Прочное стекло пережило падение с грузовика

Прочное стекло пережило падение с грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 09:24
Метки: везение   видео   грузчик   окно   повезло   стекло   
950
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В Бразилии стекло, находившееся в кузове грузовика, выпало в самый неподходящий момент. Виной всему ветер, но особенно людей удивило то, что стекло, которое по всем законам должно было разбиться, осталось целеньким.

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Метки: везение   видео   грузчик   окно   повезло   стекло   
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4k
schmubu 2 часа назад
ну хз.
по весу не похоже на нормальное стекло.
плех был бы гораздо легче, видно как он его несёт. стекло было бы тяжелее, такой лист одному не унести.
кроме того, от удара по голове таим листом надо отходить минут пять, если вообще сознание не потеряешь.
стекло так прыгать не умеет.
и уж по-люблму - стекло вот так голыми руками не возьмёшь.
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12k
Объект реальности 47 минут назад
это наверно поликарбонат монолитный.
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39k
Элек Мек 58 минут назад
Оргстекло.
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36k
Вепс 3 часа назад
Если стекло закаленное или триплекс, вполне могло пережить.
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12k
Объект реальности Вепс 46 минут назад
А человек нет.
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1k
Женя Женя78 Вепс Полчаса назад
калёнка могла ,а триплекс вряд ли.
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260
Сергей 3 часа назад
конечно же это плексиглаз! Такой кусок стекла человек не сможет так легко и жизнерадостно унести, оно тяжелое.
Упало и подпрыгнуло. Стекло на обладает такими свойствами к гибкой деформации.
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36k
Вепс Сергей 2 часа назад
лет 15 назад лично носил на присосках листы закаленного стекла размером 0.8х2.8 метра и толщиной 10мм. Тяжелое, да. Носил примерно так же как парень на видео.
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260
Сергей Botanik Vulgaris 2 часа назад
я имею отношение к изготовлению триплекса. Для стекла будет кричным удар с торца, тем более, такой силы.
И стекло никогда не подпрыгнет от удара.
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18k
SolomonA Сергей 2 часа назад
Стекло подпрыгнуло не от удара о землю, а от прогиба - спружинило.
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260
Сергей Вепс 2 часа назад
присоски, это ключевое слово.
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1k
Женя Женя78 Сергей 23 минуты назад
скорее всего это калёное стекло. оно чудом , но может иногда выдерживать сильные удары даже в торец. я разбивал такое стекло молотком , с первого и второго удара в торец не лопнуло.
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