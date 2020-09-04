Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна Пассажирка заистерила в симферопольском аэропорту: из-за игрушечного пистолета Пассажирка заистерила в симферопольском аэропорту: из-за... Честный отзыв главы семьи о пылесосе Честный отзыв главы семьи о пылесосе "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде "Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Закулисье голливудской классики Закулисье голливудской классики Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал... Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор... Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед... Побег из тюрьмы по-немецки Побег из тюрьмы по-немецки Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки 30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками 30 добрых фотографий про неожиданные встречи с собаками Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут посвящение в студентки Сногсшибательные первокурсницы 2020, которые уже скоро пройдут... Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный хищник №1 Нильский крокодил: От его шкуры отлетают пули. Он — совершенный... Ретро фотографии Ретро фотографии Подборка автомобильных гифок Подборка автомобильных гифок
Новое > Видео 
Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва

Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 09:50
Метки: везение   видео   грузовик   обрыв   падение   повезло   самосвал   
89
1
1
Водитель самосвала сдавал задним ходом и успел остановиться у самого края обрыва, но из-за того, что грузовик был тяжелым, а земля слабой, машина рухнула со скалы. В кабине самосвала находилось два человека, к счастью их жизням ничего не угрожает.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: везение   видео   грузовик   обрыв   падение   повезло   самосвал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Грузовик с экскаватором обрушил мост над ущельем в Индии Грузовик с экскаватором обрушил мост над ущельем в Индии Коварная ржавая труба: падение паркурщика Коварная ржавая труба: падение паркурщика Прыжок с парашютом пошел не так, как планировалось Прыжок с парашютом пошел не так, как планировалось Когда светофор оказался опаснее автомобилей Когда светофор оказался опаснее автомобилей Скутерист чудом не попал под колеса грузовика Скутерист чудом не попал под колеса грузовика
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
8
249
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
0
64
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
﻿
Набирающие популярность
По чему ностальгируют дети 90-х?
0
21
По чему ностальгируют дети 90-х?
Лица
0
16
Лица
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#дтп#авария#фильмы#навальный#дети#авто авария#лучшее#ретро
#фото#интересно#интересное#подборка#актеры#movienews.film#природа#германия#настроение#смешные
#прикол#животные#история#кино#новинки#в мире#разное#картинки#позитив#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться