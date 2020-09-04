Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва

Водитель самосвала сдавал задним ходом и успел остановиться у самого края обрыва, но из-за того, что грузовик был тяжелым, а земля слабой, машина рухнула со скалы. В кабине самосвала находилось два человека, к счастью их жизням ничего не угрожает.

Весь инцидент был записан видеорегистратором другого автомобиля, припаркованного рядом Источник: