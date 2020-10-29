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Сообщество Автомир 6769 постов • 661 подписчик подписаться
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Счастливчик: мчащийся автомобиль чуть не сбил беспечного пешехода

Счастливчик: мчащийся автомобиль чуть не сбил беспечного пешехода (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: везение   видео   пешеход   повезло   
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Пешеход чуть не попал под колеса автомобиля, когда шел по краю дороги и в одном направлении с движением транспорта. К счастью, трагедии удалось избежать.

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Метки: везение   видео   пешеход   повезло   
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P.F. Час назад
Даже не успел отложить!

Даже не успел отложить!
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150
.. Полчаса назад
и поехал как будто ничего не было и все под контролем
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