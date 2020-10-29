Счастливчик: мчащийся автомобиль чуть не сбил беспечного пешехода

Пешеход чуть не попал под колеса автомобиля, когда шел по краю дороги и в одном направлении с движением транспорта. К счастью, трагедии удалось избежать.
Движущийся на большой скорости автомобиль успел объехать мужчину (или женщину) в последний момент.
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