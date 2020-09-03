Напугали котейку: дикая пума забрела в Бразильский посёлок

На юго-западе штата Парана, в городке Кеда-ду-Игуасу, дикая пума забрела на улицы частного сектора. Испуганное животное спраталось в подвале жилого дома и, прибывшая на место, экологическая полиция использовала усыпляющее средство.
Пуму отвезли в зоопарк для оценки состояния здоровья. Затем её выпустили в дикую природу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жадина-говядина: кот воюет с лисой за еду
- Преступление и наказание: провинившаяся домашняя пума
- Мужчина спит с гепардами, как с обычными котиками
- Ягуар украл у рыбаков часть улова
- Крыса ловко ускользнула из-под носа кошки
0
Новости партнёров
Загрузка...