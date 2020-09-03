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Напугали котейку: дикая пума забрела в Бразильский посёлок

Напугали котейку: дикая пума забрела в Бразильский посёлок (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:14
Сообщество : Животные
Метки: jaguar   бразилия   видео   дикие животные   животные   кошка   пума   
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На юго-западе штата Парана, в городке Кеда-ду-Игуасу, дикая пума забрела на улицы частного сектора. Испуганное животное спраталось в подвале жилого дома и, прибывшая на место, экологическая полиция использовала усыпляющее средство.

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Метки: jaguar   бразилия   видео   дикие животные   животные   кошка   пума   
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Raptorishka 46 минут назад
Заблудился котей!
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