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Утренний душ маленькой бегемотихи

Утренний душ маленькой бегемотихи (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 09:55
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   видео   дикие животные   душ   животные   
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Питомица зоопарка, молодая бегемотиха по прозвищу Фиона приняла утренний душ. Мытье под душем — утренний ритуал Фионы, написали сотрудники зоопарка в городе Цинциннати, Огайо.

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Метки: бегемот   видео   дикие животные   душ   животные   
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