Утренний душ маленькой бегемотихи

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Питомица зоопарка, молодая бегемотиха по прозвищу Фиона приняла утренний душ. Мытье под душем — утренний ритуал Фионы, написали сотрудники зоопарка в городе Цинциннати, Огайо.
Фиона родилась недоношенной, больше недели оставалась слабой, но работники питомника выходили ее и теперь детеныш выглядит здоровым и довольным жизнью.
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Метки: бегемот видео дикие животные душ животные
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