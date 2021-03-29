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Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер

Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 09:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   детеныш   дикие животные   животные   забота   мать   хорек   
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Участник дорожного движения, прокладывающий свой маршрут через индийский заповедник, успел запечатлеть драматичный момент преодоления высокого барьера семейством хорьков.

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Метки: видео   детеныш   дикие животные   животные   забота   мать   хорек   
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Лесли 🥰 2 часа назад
Мамуууля!
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