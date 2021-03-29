Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер

Один из многочисленных детёнышей, следовавший за своей матерью, не смог самостоятельно преодолеть высокий барьер. Но шустрая глава семейства вернулась назад и на глазах у автомобилиста помогла своему чаду забраться наверх и воссоединиться с братьями и сёстрами, после чего хвостатое семейство скрылось в лесу.



Забавный сюжет, на днях опубликованный на странице индийского любителя дикой природы в Twitter, за короткое время привлёк внимание свыше 20000 интернет-пользователей.