Самка хорька помогла детёнышу преодолеть барьер

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Участник дорожного движения, прокладывающий свой маршрут через индийский заповедник, успел запечатлеть драматичный момент преодоления высокого барьера семейством хорьков.
Один из многочисленных детёнышей, следовавший за своей матерью, не смог самостоятельно преодолеть высокий барьер. Но шустрая глава семейства вернулась назад и на глазах у автомобилиста помогла своему чаду забраться наверх и воссоединиться с братьями и сёстрами, после чего хвостатое семейство скрылось в лесу.
Забавный сюжет, на днях опубликованный на странице индийского любителя дикой природы в Twitter, за короткое время привлёк внимание свыше 20000 интернет-пользователей.
Забавный сюжет, на днях опубликованный на странице индийского любителя дикой природы в Twitter, за короткое время привлёк внимание свыше 20000 интернет-пользователей.
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