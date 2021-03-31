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Наглый морской лев запрыгнул на лодку и обокрал рыбаков

Наглый морской лев запрыгнул на лодку и обокрал рыбаков (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 10:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   морской лев   наглость   приколы   тюлень   
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Русскоязычные рабаки решили покормить рыбой пеликанов, вьющихся надих катером. Вскоре к птицам присоединился еще один любитель рыбы — голодный морской лев!

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Метки: видео   дикие животные   животные   морской лев   наглость   приколы   тюлень   
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hebpat Час назад
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Колька Валеркин сын 51 минуту назад
котики и в море котики)))
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