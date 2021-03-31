Наглый морской лев запрыгнул на лодку и обокрал рыбаков

Животное неожиданно появилось из воды и облокотилось ластами о борт лодки. Мужчина собрался угостить морского льва рыбой, но незваный гость решил, что ему не требуется посторонняя помощь. Он запрыгнул в лодку, засунул голову в контейнер и съел всю рыбу, после чего вернулся в море и уплыл.