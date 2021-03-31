Наглый морской лев запрыгнул на лодку и обокрал рыбаков

112
1
1
Русскоязычные рабаки решили покормить рыбой пеликанов, вьющихся надих катером. Вскоре к птицам присоединился еще один любитель рыбы — голодный морской лев!
Животное неожиданно появилось из воды и облокотилось ластами о борт лодки. Мужчина собрался угостить морского льва рыбой, но незваный гость решил, что ему не требуется посторонняя помощь. Он запрыгнул в лодку, засунул голову в контейнер и съел всю рыбу, после чего вернулся в море и уплыл.
Источник:
Ссылки по теме:
- Горилла-отец с сыном наблюдают за гусеницей
- Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу
- На сахалинский рыбный завод пришел медведь
- Медведи ловят рыбу на реке вместе с людьми
- Медведь-паркурщик забрался на балкон
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...