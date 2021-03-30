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Главная > Видео > Сообщество Животные 
Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами

Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 09:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   медведица   медведь   медвежата   
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Веселые кадры из штата Коннектикут, на которых мама-медведица пытается безопасно провести своих детенышей через оживленную дорогу. Медведице пришлось несколько раз ходить туда-сюда, пока ее четверо малышей не добрались до другой стороны дороги.

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Метки: видео   дикие животные   животные   медведица   медведь   медвежата   
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7  комментариев
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Мамы они такие! Храни господь всех мам на свете!
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5k
Sergey 6 минут назад
блин и выйти то помочь нельзя ((
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1k
Bogdan Krasota 14 минут назад
Всем кто видел медведицу, заплатить по десять долларов.
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3k
Unics Полчаса назад
Казалось, что процесс перехода дороги никогда не закончится..
Терпение поражает, как самой медведицы, так и водителей, ожидающих окончания представления.
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3k
Грустный Кот 52 минуты назад
Милота))) Все мамы одинаковы
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17k
Anna Час назад
Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышамиПосмотреть
Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами
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1k
maloy Час назад
Прикольно, сразу 4 шт
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Кот шашлык

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