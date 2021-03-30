Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами

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Веселые кадры из штата Коннектикут, на которых мама-медведица пытается безопасно провести своих детенышей через оживленную дорогу. Медведице пришлось несколько раз ходить туда-сюда, пока ее четверо малышей не добрались до другой стороны дороги.
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Терпение поражает, как самой медведицы, так и водителей, ожидающих окончания представления.