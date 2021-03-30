Бегемот против стаи львов: кто кого боится?

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В южноафриканском заповеднике гиппопотам продемонстрировал свой грозный нрав и на глазах у туристок совершил атаку на утоляющих жажду хищников.
Как минимум 15 членов львиного прайда вынуждены были уступить агрессивно настроенному гиппопотаму и отбежать от него на безопасное расстояние.
По всей видимости массивный обитатель водоёма ранее уже имел негативный опыт общения с дикими кошками и потому решил обезопасить своих сородичей.
По всей видимости массивный обитатель водоёма ранее уже имел негативный опыт общения с дикими кошками и потому решил обезопасить своих сородичей.
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