Бегемот против стаи львов: кто кого боится?

Как минимум 15 членов львиного прайда вынуждены были уступить агрессивно настроенному гиппопотаму и отбежать от него на безопасное расстояние.



По всей видимости массивный обитатель водоёма ранее уже имел негативный опыт общения с дикими кошками и потому решил обезопасить своих сородичей.