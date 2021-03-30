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Бегемот против стаи львов: кто кого боится?

Бегемот против стаи львов: кто кого боится? (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 09:55
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   видео   водопой   гиппопотам   дикие животные   животные   лев   
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В южноафриканском заповеднике гиппопотам продемонстрировал свой грозный нрав и на глазах у туристок совершил атаку на утоляющих жажду хищников.

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Метки: бегемот   видео   водопой   гиппопотам   дикие животные   животные   лев   
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13k
Booka1a Час назад
на третий день битвы Змей Горыныч вдруг отпрянул и вопросил:
- Илюша, ты почему на меня напал-то??
- Пить я хочу! - ответил Илья Муромец
- Дык пей, кто тебе не давал!
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1k
Николай 5 минут назад
детеныш потому что позади и вообще это лужа того кого надо лужа.
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2k
DyadyaSasha 12 минут назад
Ибо нефиг! Гиппопотам вообще считается самым опасным животным Африки.
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