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Колёсный культ: как автомобильные покрышки украшают российские дворы

Колёсный культ: как автомобильные покрышки украшают российские дворы (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   благоустройство   видео   колеса   ландшафтный дизайн   покрышки   
239
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Современное поколение TikTok совсем ничего не понимает! Парень задался вопросом: почему автомобильные покрышки до сих пор украшают многие дворы? Чисто, аккуратно и детишкам в радость попрыгать!

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Метки: Россия   благоустройство   видео   колеса   ландшафтный дизайн   покрышки   
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5  комментариев
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1k
прохожий Час назад
автор дурачок. выражаться только матом могёт. хает сделанное другими (ешё в Союзе де). Сам сделай что-нибудь. со времен Союза 30 лет прошло, а ничего другого не сделали. как в масштабе двора, так и в масштабе страны. кроме того как примитивные видосики записывать под неадекватный комментарий автор сам ни на что не сподобился. ИМХО
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Oleg 5 минут назад
да потому, что если бы не было этих закопанных покрышек, там бы давно было всё заставлено машинами.
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3k
DKF 36 минут назад
Иди рот помой, дерьмо лезет
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12k
gavrosh Час назад
Не знаю где это, но у нас давно повыкапывали.
В молодости гонял на Яве проскочить мимо двух таких шин, а вот у кореша дуги были
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