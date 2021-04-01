Колёсный культ: как автомобильные покрышки украшают российские дворы

239
1
1
Современное поколение TikTok совсем ничего не понимает! Парень задался вопросом: почему автомобильные покрышки до сих пор украшают многие дворы? Чисто, аккуратно и детишкам в радость попрыгать!
Источник:
Ссылки по теме:
- Буйный вандал в калининградском подъезде
- Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры
- Бур нокаутировал рабочего на месторождении в Башкирии
- "Замечательный" сосед из Мурино
- Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности
8
Понравилось8
Новости партнёров
Загрузка...
В молодости гонял на Яве проскочить мимо двух таких шин, а вот у кореша дуги были