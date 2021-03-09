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Бур нокаутировал рабочего на месторождении в Башкирии

Бур нокаутировал рабочего на месторождении в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Бур   Нефтекамск   Россия   буровая штанга   видео   происшествие   
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Камера наблюдения запечатлела несчастный случай, который произошел во время работ на буровой установке под Нефтекамском. При подъеме из скважины буровая штанга сбила с ног рабочего. Удар был настолько сильный, что мужчина отлетел в сторону.

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Метки: Башкирия   Бур   Нефтекамск   Россия   буровая штанга   видео   происшествие   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Что-то не так с техникой безопасности.
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ALEX 41 секунду назад
Хорошо что в каске был.
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16k
Злобный Члегр 10 минут назад
Пизздык! А кто мне, идиоту, объяснит, что такое "Тупая травма живота"?
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9k
Eltiftel 41 минуту назад
я что-то не пойму, если один рабочий хотел эту штангу удержать руками, значит она не должна была выкинуть такой фортель... что повлияло тогда? Не думаю что она была в натяжении
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15k
Dr.CrAzY 51 минуту назад
нокаутировал?.. боюсь что он уже не встанет...
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784
Viktor Dr.CrAzY 47 минут назад
Читать умеешь ? До приезда скорой помощи рабочий оставался в сознании и смог самостоятельно дойти до автомобиля медиков .
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Это вроде как квадрат,а не штанга. И вообще-не надо еб"лом щелкать на роторной площадке. Опасное место.
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