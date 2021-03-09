Бур нокаутировал рабочего на месторождении в Башкирии

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Камера наблюдения запечатлела несчастный случай, который произошел во время работ на буровой установке под Нефтекамском. При подъеме из скважины буровая штанга сбила с ног рабочего. Удар был настолько сильный, что мужчина отлетел в сторону.
До приезда скорой помощи рабочий оставался в сознании и смог самостоятельно дойти до автомобиля медиков. Местные СМИ сообщают , что у мужчины, по предварительной информации, диагностировали переломы рёбер и правого предплечья, а также тупую травму живота.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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