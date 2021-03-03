В Алтайском крае нескольких пассажиров поезда высадили в сугроб

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На станции Алтайская на территории Алтайского края пассажирам поезда Абакан – Москва при высадке из вагона пришлось пробираться с багажом по сугробам. Дело в том, что 14-вагонный поезд подъехал к платформе, рассчитанной на 8 вагонов.
На опубликованных кадрах видно, как пассажиры выпрыгивают из вагона с багажом в руках и идут по сугробам.
Работники поезда должны были высаживать пассажиров через соседние вагоны, однако это по какой-то причине не произошло. В РЖД извинились за данный инцидент и пообещали провести внутреннюю проверку.
Работники поезда должны были высаживать пассажиров через соседние вагоны, однако это по какой-то причине не произошло. В РЖД извинились за данный инцидент и пообещали провести внутреннюю проверку.
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Ну высадили, ну бывает, станция не рассчитана на такое количество вагонов, да и поездов на ней останавливается как максимум 1-2 в день, станционных рабочих нет т.к. живет там 1.5 землекопа)) Что автор предлагает - не останавливаться или вагоны отцепить???? Не понятно, зачем пост и какую информацию он несет! Ну расскажи еще автор что не все жд станции чистят в стране))))) Расскажи еще как электричка мимо перрона проехала и пассажиры на лету спрыгивали))))