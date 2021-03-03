В Алтайском крае нескольких пассажиров поезда высадили в сугроб

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры выпрыгивают из вагона с багажом в руках и идут по сугробам.



Работники поезда должны были высаживать пассажиров через соседние вагоны, однако это по какой-то причине не произошло. В РЖД извинились за данный инцидент и пообещали провести внутреннюю проверку.