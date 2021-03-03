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В Алтайском крае нескольких пассажиров поезда высадили в сугроб

В Алтайском крае нескольких пассажиров поезда высадили в сугроб (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 13:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   Россия   в мире   видео   инцидент   платформа   поезд   
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На станции Алтайская на территории Алтайского края пассажирам поезда Абакан – Москва при высадке из вагона пришлось пробираться с багажом по сугробам. Дело в том, что 14-вагонный поезд подъехал к платформе, рассчитанной на 8 вагонов.

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Метки: Алтайский край   Россия   в мире   видео   инцидент   платформа   поезд   
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9  комментариев
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25k
Федор Час назад
А зачем нам эта информация? Мне не понятно(((
Ну высадили, ну бывает, станция не рассчитана на такое количество вагонов, да и поездов на ней останавливается как максимум 1-2 в день, станционных рабочих нет т.к. живет там 1.5 землекопа)) Что автор предлагает - не останавливаться или вагоны отцепить???? Не понятно, зачем пост и какую информацию он несет! Ну расскажи еще автор что не все жд станции чистят в стране))))) Расскажи еще как электричка мимо перрона проехала и пассажиры на лету спрыгивали))))
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119
Племянник Путина 3 минуты назад
в чём проблема? не хочешь не выходи, жди пока снег не растает
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−42
нурбек 4 минуты назад
Как там говорили в скетче "весь мир нам завидует")) Ипанутая страна
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3k
Борис Карабанов 14 минут назад
Ужас! Это конец, дно, дальше падать уже некуда. Вот, смотрите, кремлеботы, до чего довёл страну кровавый режим! Людей высадили в СНЕГ! Чудовище! Я очень надеюсь, что эта скандальная ситуация не минует разбирательства в ЕСПЧ и найдёт своё достойное решение.
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344
Алексей 45 минут назад
Причина простая "Мы что? С сумками через пол поезда попрёмся?" Хотя есть и другой вариант - проезд, это уже машинист виноват.
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53k
pynh Час назад
Нужно было покупать доп опцию прохода через другие вагоны.
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