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"Замечательный" сосед из Мурино

"Замечательный" сосед из Мурино (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 08:38
Сообщество : Криминал
Метки: Мурино   Россия   видео   камера наблюдения   люди   неадекватность   сосед   
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В многоквартирном доме в Мурино, Ленинградская область, поселился мужчина и сразу же начал отравлять жизнь соседям. Он любил выпивать и слушать по ночам громко музыку, ломился в чужие квартиры и совершал другие неадекватные действия. Соседи навели справки и узнали о новом жильце жуткие подробности.

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Метки: Мурино   Россия   видео   камера наблюдения   люди   неадекватность   сосед   
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11  комментариев
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35k
dima423 53 минуты назад
ну ладно бы он здоровый сильно был, бывший спецназовец или чемпион по боксу в тяжелом весе, его бы все боялись... но этого то дрища плешивого можно тапком прихлопнуть)) че он на своих ногах то до сих пор ходит?
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3k
insaider dima423 51 минуту назад
В том то и дело,что он дрищавый. Ломается легко,а потом уголовка за него прилетит.
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686
Вадим 3 минуты назад
Срочно зовите его на говноканалы говнотелевидения, это ж "герой"!
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4k
Бу 5 минут назад
Да уж.
Тут с психикой однозначно проблема
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4k
Иван 14 минут назад
Целый подъезд терпил
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80k
Taras Kozalupko 17 минут назад
Баллон с газом ему в рыло и все
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39k
Александр 24 минуты назад
А почему его в дурку не определили после случая с матерью? Какие черви падали с потолка к соседям?
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293
Monher Полчаса назад
Есть видео? Заяву в полицию, показания пострадавших, думаю успокоят неадеквата лет на пять
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