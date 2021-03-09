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В многоквартирном доме в Мурино, Ленинградская область, поселился мужчина и сразу же начал отравлять жизнь соседям. Он любил выпивать и слушать по ночам громко музыку, ломился в чужие квартиры и совершал другие неадекватные действия. Соседи навели справки и узнали о новом жильце жуткие подробности.
По словам обитателей дома, новый жилец часто выпивает, после чего ведет себя агрессивно и непредсказуемо. Выходки мужчины попали на видео, снятое камерой наблюдения.
На опубликованных возмущенными жителями кадрах видно, как мужчина ломился в дверь соседей, вооружившись ножом и табуреткой.
Новый жилец поджигал чужой коврик, резал соседям провода, нападал на человека в лифте. Кроме того, он был замечен, когда поливал прохожих пивом из своего окна, а затем выбросил вниз пустую бутылку.
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На опубликованных возмущенными жителями кадрах видно, как мужчина ломился в дверь соседей, вооружившись ножом и табуреткой.
Новый жилец поджигал чужой коврик, резал соседям провода, нападал на человека в лифте. Кроме того, он был замечен, когда поливал прохожих пивом из своего окна, а затем выбросил вниз пустую бутылку.
Пытаясь разузнать больше о неадекватном соседе, жильцы вскоре выяснили, что 10 лет назад мужчина расчленил тело собственной матери, чтобы вынести ее останки на помойку.
Инцидент произошел в августе 2010 года в Сертолово. Сотрудники правоохранительных органов приехали по жалобе соседей снизу на жуткий запах и червей, падающих с потолка.
В замусореной квартире в нескольких мешках были обнаружены полусгнившие человеческие останки. 23-летний молодой человек был задержан, однако вскоре экспертиза показала, что к гибели своей матери он не причастен — тело расчленили через несколько дней после смерти.
Следователь Вячеслав Игнашкин, слова которого процитировало издание Gazeta.SPb , предположил, что у молодого человека имеются отклонения в психике.
Инцидент произошел в августе 2010 года в Сертолово. Сотрудники правоохранительных органов приехали по жалобе соседей снизу на жуткий запах и червей, падающих с потолка.
В замусореной квартире в нескольких мешках были обнаружены полусгнившие человеческие останки. 23-летний молодой человек был задержан, однако вскоре экспертиза показала, что к гибели своей матери он не причастен — тело расчленили через несколько дней после смерти.
Следователь Вячеслав Игнашкин, слова которого процитировало издание Gazeta.SPb , предположил, что у молодого человека имеются отклонения в психике.
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Тут с психикой однозначно проблема