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По словам обитателей дома, новый жилец часто выпивает, после чего ведет себя агрессивно и непредсказуемо. Выходки мужчины попали на видео, снятое камерой наблюдения.На опубликованных возмущенными жителями кадрах видно, как мужчина ломился в дверь соседей, вооружившись ножом и табуреткой.Новый жилец поджигал чужой коврик, резал соседям провода, нападал на человека в лифте. Кроме того, он был замечен, когда поливал прохожих пивом из своего окна, а затем выбросил вниз пустую бутылку.