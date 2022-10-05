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Подарок для любимого домашнего питомца

Подарок для любимого домашнего питомца

Автор:
05 октября 2022 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   Радость   видео   домашние животные   животные   собака   счастье   
2884
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Собака радуется новому лежаку. Эмоции зашкаливают! И у хозяйки, и у пёселя!

Источник:

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Метки: Питомец   Радость   видео   домашние животные   животные   собака   счастье   
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17  комментариев
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3k
АлексЮстасу 2 часа назад
Я себе недавно новый матрац купил вместо старого продавленного, так я радовался не хуже этого пёселя, спать на новом матрасе - просто чудо!
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8k
JeanLuk Минуту назад
Счастье собачье)
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0
Alex 2 минуты назад
Очень странное поведение. Надеюсь, песель решил подыграть хозяйке...
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21k
sanchesS80 2 часа назад
Есть подозрение что это её знакомая лежанка. Например, засралась и пришлось в химчистку отдать, или переезжали, но довезли с опозданием. Вот и "писает кипятком" от радости, потому что своё знакомое.
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6k
Deimler 2 часа назад
РПБ. Ей не лежанка нужна, а оттоманка. А так да, песель на позитиве.
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13k
Majul 2 часа назад
Как немного нужно для счастья )
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7k
Роман 2 часа назад
Борзая же вроде. Это собакен сгусток энергии сам по себе
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Прикольная колбаса! Прям конь с клыками!
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