Подарок для любимого домашнего питомца

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Собака радуется новому лежаку. Эмоции зашкаливают! И у хозяйки, и у пёселя!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- С какой целью интересуешься?
- Ну просто интересно, а чо?
- Да не чо! Какашек тебе собачьих через плечо!
- А, ясно, борзая.....