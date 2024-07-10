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Эмоциональная реакция Саши Грей на победу над боссом в игре

Эмоциональная реакция Саши Грей на победу над боссом в игре

Автор:
10 июля 2024 10:48
Сообщество : Игромир
Метки: Elden Ring   Видео   Реакция   босс   геймер   игра   саша грей   
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Бывшая американская актриса фильмов для взрослых, а ныне стримерша Саша Грей прошла сложного босса в компьютерной игре Elden Ring⁠⁠. Победа далась девушке нелегко, поэтому она не сдерживала радости.

Кричит не хуже, чем во времена своей кинокарьеры. Вот что значит опыт!

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Метки: Elden Ring   Видео   Реакция   босс   геймер   игра   саша грей   
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56  комментариев
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19k
Kucher 15 часов назад
"Девушке"? С какой стороны там "девушка"?
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6k
Overkill245 6 часов назад
-Сашенька, ты устала?
- Нет, бабушка, зае... утомилась...
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432
Эрик Картман 7 часов назад
никогда так не кончала
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17k
Ivan 10 часов назад
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934
Олег Мещеряков 10 часов назад
хм странно, я этого босса с первого трая прошел
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505
Dupych 10 часов назад
Сразу слышно... Голосовые связки порваны....
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35k
Ego sum qui sum 10 часов назад
такие эмоции на прошлой работе обеспечили бы ей оскар
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739
Сеня 11 часов назад
Она совсем не стареет! БелОк?
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1k
Darki 11 часов назад
Хорошая попытка Elden Ring,но нет)))
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1k
Bronetazik 11 часов назад
Не.. пельмени у нее лучше получались - без переигрывания, регистрации и смс :)

Ссылка youtu.be
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9k
rutt 12 часов назад
Санька молодца, и в игрухи шпилит, и на барабанах стучит, а как поёт! Талант!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 12 часов назад
Беркова на ринге дерется, Грей теперь стриммерша.......мир сошел с ума или наоборот взялись за ум?
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2k
Дмитрий Карстен 13 часов назад
А кто это?))
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7k
Slowly 13 часов назад
Сашку вместо Байдена!
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46k
Aleks 13 часов назад
Талантливая девушка. С какой стороны не посмотри.
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4k
Rom 13 часов назад
Если просто слушать, то озвучка к любому другому видео тоже подойдет )
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5k
Бабай 13 часов назад
Какая разносторонне-талантливая девушка. Где можно посмотреть другие видео с ее участием? Друг интересуется
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8k
a6m5 13 часов назад
Посмотрел я видео с ней... Сашка настолько худенькая и тоненькая, что её ипать страшно - не дай бог лопнет.
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342
Евгений Бобр 13 часов назад
Хорошая бабеха. Сколько приятных вечеров я провес ней в молодости)
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2k
Александр Шевченко 14 часов назад
Она нашла своё призвание, тут и эмоции настоящие и звуки эмоциональнее ...
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57
Sonne-1 14 часов назад
Да, видимо она действительно з@еба/!@сь...
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mindflixx
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