Эмоциональная реакция Саши Грей на победу над боссом в игре

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Бывшая американская актриса фильмов для взрослых, а ныне стримерша Саша Грей прошла сложного босса в компьютерной игре Elden Ring. Победа далась девушке нелегко, поэтому она не сдерживала радости.
Кричит не хуже, чем во времена своей кинокарьеры. Вот что значит опыт!
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