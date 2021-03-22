Идинцвиное опламборавоно мелардером и Борщик Мусороз

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Куча новых высказываний из сети, которые открывают перед нами радужные перспективы открытия нового языка, на котором даже если и будут писать неграмотно, все все будут понимать.
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Авторский пост
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