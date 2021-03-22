FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11948 постов • 2596 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Идинцвиное опламборавоно мелардером и Борщик Мусороз

Идинцвиное опламборавоно мелардером и Борщик Мусороз (22 фото)

Автор:
22 марта 2021 13:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безграмотность   грамар-наци   русский язык   соцсети   
2107
22

Куча новых высказываний из сети, которые открывают перед нами радужные перспективы открытия нового языка, на котором даже если и будут писать неграмотно, все все будут понимать.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   безграмотность   грамар-наци   русский язык   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Лёха 2 часа назад
Грустно это всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Digektor 18 минут назад
А вот последнее - это не текст песни современного реп-исполнителя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 2 часа назад
Всегда бесило стремление быдла ввернуть мудрёные (в их понятии ) словечки...Видимо хочется ох"енно культурными выглядеть...)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
он наверно Эммануил Эрикович)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Соседи, такие соседи (5 фото) Соседи, такие соседи (5 фото) Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок 20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова 20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова Ругзак для промината в порихматерскую с сырой Ругзак для промината в порихматерскую с сырой Подари мне геноцид, как да мы пойдем в spальню Подари мне геноцид, как да мы пойдем в spальню У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

592786



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
6
60
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
0
421
Толпа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребёнком из-за замечания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
2
39
Опознанная тарелка: почему многие летающие объекты именно сферической формы?
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
2
28
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
Соседи, такие соседи (5 фото)
Соседи, такие соседи (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#прикольные#девушки#приколы#позитив#gif#криминал#смешные
#фото#история#картинки#Россия#искусство#подборка#сша#аварии#роли#соцсети
#интересно#СССР#кино#интересное#настроение#комментарии#Фотографии.#животные#сатира#тайга

На что жалуетесь?

Вернуться