Проблема домашнего насилия стала особенно актуальной в карантин, и в связи с этим в апреле прошлого года несколько фондов помощи женщинам запустили совместную кампанию «Сигнал о помощи». В рамках кампании они придумали жест, который можно незаметно показать человеку, чтобы дать ему понять, что тебе нужна помощь. Сегодня в соцсетях все чаще стараются распространить эту информацию, чтобы больше людей могло распознать этот сигнал и принять необходимые меры.
Жест максимально простой: нужно показать человеку раскрытую ладонь, загнуть большой палец, а потом накрыть его остальными. Жест разработали так, чтобы можно было незаметно и молча дать понять людям, что вы в беде. Жест можно показать во время видеозвонка, который в пандемию стал едва ли не основным способом общения, или при открытии двери. Конечно же, жест не сработает, если о нем не будут знать, поэтому так важно распространить информацию.
За кампанией «Сигнал о помощи» стоит крупная благотворительная сеть для девочек и женщин The Women’s Funding Network в сотрудничестве с фондом Canadian Women’s Foundation. Они запустили ее еще в апреле прошлого года, но на прошлой неделе жест снова начали активно распространять в соцсетях в связи с убийством жительницы Лондона по имени Сара Эверард.
Элизабет Барахас-Роман, президент и главный исполнительный директор Women’s Funding Network, уточнила, что если вам показали этот жест, то необходимо задавать только простые вопросы с ответом «да» или «нет», чтобы тот, кто угрожает собеседнику, ничего не заподозрил. На веб-сайте Canadian Women’s Foundation также говорится, что следует осторожно узнать у собеседника, какие действия вам лучше предпринять, потому что иногда люди в небезопасной ситуации лучше знают, какой вариант будет безопаснее. Но если вы знаете, что человеку угрожает непосредственная опасность, следует сразу же позвонить в местную службу экстренной помощи.
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Еще одно видео, которым поделился пользователь Твиттера, показывает, как этот жест можно использовать в различных ситуациях. Видео набрало более 6 миллионов просмотров, а ретвитнули его более 100 000 раз: пользователи соцсети согласились, что о знаке должны знать как можно больше людей. Хотя изначально его создавали для женщин, авторы видео показали, что его может использовать любой человек в опасной ситуации:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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я как-то творил домашнее насилие
дочка приемная кинулась ко мне с ножом
я горло подставил с фразой "давай режь"
она резать не стала и опустила руку с ножом
и тут я ударил ей эталлонный локукик по жопе (на 15% от силы какой мог удариить, ну грубо говоря ну просто пар выпустил себя сдерживая не на всюдурь дал поджопник так.. просто обозначил)
через два месяца жена мне гоарит... мы тут посовещались и решили все это замять тебя не садить
(я не говорил что на меня пдчерица с ножом кидалась... она похоже то же не сказала... ну так и порешили... просто Вова лишка перепил ))) )
>>твоей жизни ничего не знаю. Но читая последнее время сколько таких
>>вот неродных детей заявляют на отцов о разном насилии, чем не
>>имхуется, что если воспитывать то своих. Но и это не панацея от
>>проблем с ментами.
я сам педагог с высшим образованием
и в школе работал (с трудными подростками)
но в том то и проблема.. что с подростками ну я знаю как на них повлиять
а девочка... блин кроме как дать поджопник ей другого решения не нашел...
Ах, ну да!!! Еще продолжали, утирая слезки, постить свое горе в интернетики...
не поверишь.. я пришел ровно к такому же выводу...