FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 469 постов • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
В соцсетях рассказывают о новом сигнале, который может спасти жизнь жертве насилия

В соцсетях рассказывают о новом сигнале, который может спасти жизнь жертве насилия (3 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2021 21:10
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   домашнее насилие   помощь   соцсети   твиттер   
1099
3
2

Проблема домашнего насилия стала особенно актуальной в карантин, и в связи с этим в апреле прошлого года несколько фондов помощи женщинам запустили совместную кампанию «Сигнал о помощи». В рамках кампании они придумали жест, который можно незаметно показать человеку, чтобы дать ему понять, что тебе нужна помощь. Сегодня в соцсетях все чаще стараются распространить эту информацию, чтобы больше людей могло распознать этот сигнал и принять необходимые меры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: видео   домашнее насилие   помощь   соцсети   твиттер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−89
Владимир 2 часа назад
я как то был агрессором
я как-то творил домашнее насилие

дочка приемная кинулась ко мне с ножом
я горло подставил с фразой "давай режь"
она резать не стала и опустила руку с ножом
и тут я ударил ей эталлонный локукик по жопе (на 15% от силы какой мог удариить, ну грубо говоря ну просто пар выпустил себя сдерживая не на всюдурь дал поджопник так.. просто обозначил)

через два месяца жена мне гоарит... мы тут посовещались и решили все это замять тебя не садить

(я не говорил что на меня пдчерица с ножом кидалась... она похоже то же не сказала... ну так и порешили... просто Вова лишка перепил ))) )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
RomaXz Владимир Час назад
Вова, ты не агрессор. Ты идиот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Владимир 3 минуты назад
>>Сергей Владимир 5 секунд назад мил человек, не берусь судить, о
>>твоей жизни ничего не знаю. Но читая последнее время сколько таких
>>вот неродных детей заявляют на отцов о разном насилии, чем не
>>имхуется, что если воспитывать то своих. Но и это не панацея от
>>проблем с ментами.

я сам педагог с высшим образованием
и в школе работал (с трудными подростками)

но в том то и проблема.. что с подростками ну я знаю как на них повлиять

а девочка... блин кроме как дать поджопник ей другого решения не нашел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Электроник 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alf Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Насилие в семье - это ужасно! Я видел и тех, и других. В смысле, когда агрессорами не мужчины были. И по синьке, и по состоянию души (по характеру). И вот что я для себя понял: если человеку нравится жить с агрессором, он и будет с ним жить. Что тут сказать? Это как в том анекдоте: котята плакали, но продолжали грызть кактус...
Ах, ну да!!! Еще продолжали, утирая слезки, постить свое горе в интернетики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
Серега Полчаса назад
У кого о чем болит.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
Племянник Путина 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
DumDum 38 минут назад
Смешно. У меня жена ВСЕГДА именно так сжимает кулак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Электроник DumDum 23 минуты назад
Перед тем как дать тебе в глаз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
DumDum Электроник 6 минут назад
Перед тем, как сжать кулак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 53 минуты назад
Ну все, ждем очередную порцию говновидях где в конце набирают 911 на телефоне. И насрать что в РФ и Европе единый номер экстренных служб это 112.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Бертон Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Владимир Час назад
>>RomaXz Владимир 14 минут назад Вова, ты не агрессор. Ты идиот

не поверишь.. я пришел ровно к такому же выводу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
567
sedoisever Час назад
Осталось сделать так, чтобы об этом жесте не узнали "агрессоры".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Dobry vojak Svejk sedoisever Час назад
сигнал можно подать не заметно. На уровне груди, головы, да тысяча моментов. важно, чтоб его поняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
567
sedoisever Dobry vojak Svejk Час назад
Настоящий "агрессор" не даст спокойно общаться. Да вообще не даст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Час назад
Интересная идея. Если это будет распространено, то может реально помочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 2 часа назад
Вот еще один универсальный жест.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу "Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом "Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом Порноактриса разместила в Твиттере объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу Порноактриса разместила в Твиттере объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257367



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия
206
143
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила...
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
5
104
Как снимали фильм «Гостья из будущего»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
0
7
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
0
81
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#Россия#дтп#СССР#кино#прикольные#девушки#дети
#фото#люди#интересное#автомир#сша#авто аварии#картинки#Автомобиль#красота#знаменитости
#история#факты#прикол#подборка#аварии#автомобили#приколы#кот#авария дня#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться