За кампанией «Сигнал о помощи» стоит крупная благотворительная сеть для девочек и женщин The Women’s Funding Network в сотрудничестве с фондом Canadian Women’s Foundation. Они запустили ее еще в апреле прошлого года, но на прошлой неделе жест снова начали активно распространять в соцсетях в связи с убийством жительницы Лондона по имени Сара Эверард.

Элизабет Барахас-Роман, президент и главный исполнительный директор Women’s Funding Network, уточнила, что если вам показали этот жест, то необходимо задавать только простые вопросы с ответом «да» или «нет», чтобы тот, кто угрожает собеседнику, ничего не заподозрил. На веб-сайте Canadian Women’s Foundation также говорится, что следует осторожно узнать у собеседника, какие действия вам лучше предпринять, потому что иногда люди в небезопасной ситуации лучше знают, какой вариант будет безопаснее. Но если вы знаете, что человеку угрожает непосредственная опасность, следует сразу же позвонить в местную службу экстренной помощи.