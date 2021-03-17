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В районе Купчино в Санкт -Петербурге 35-летний водитель во время ссоры выстрелил в пассажира из ракетницы. Когда раненый мужчина вышел на улицу, стрелок нанёс ему несколько ударов ножом.
Нападавший сел в автомобиль и скрылся, однако вскоре был задержан. Он оказался родным братом 38-летнего пострадавшего.
Мужчина был госпитализирован с множественными колото-резаными ранами и находится в тяжелом состоянии.
Мужчина был госпитализирован с множественными колото-резаными ранами и находится в тяжелом состоянии.
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Метки: Купчино Санкт -Петербург видео
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P.S. Кто ставил на черное, мсье, вы проиграли- братья Владислав и Павел(задержали, дает показания)
Ну вот что здесь юмористического, или познавательного или поучительного??? Ну хоть какой-то критерий для заинтересованности аудитории???