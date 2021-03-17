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Житель Санкт -Петербург выстрелил в родного брата из ракетницы и ударил ножом

Житель Санкт -Петербург выстрелил в родного брата из ракетницы и ударил ножом (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: Купчино   Санкт -Петербург   видео   
383
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В районе Купчино в Санкт -Петербурге 35-летний водитель во время ссоры выстрелил в пассажира из ракетницы. Когда раненый мужчина вышел на улицу, стрелок нанёс ему несколько ударов ножом.

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Метки: Купчино   Санкт -Петербург   видео   
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18  комментариев
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15k
Александр Полчаса назад
Бабка красава. Ни в скорую позвонить, ни на дорогу выйти, помощь позвать- просто очередной выпуск "в мире животных" вышел и норм. Посмотрела и дальше пошла.

P.S. Кто ставил на черное, мсье, вы проиграли- братья Владислав и Павел(задержали, дает показания)
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11k
Элитный тигр 10 минут назад
Пздц, что-то в Питере с некоторых пор пошло не так...
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5k
ДеониS 13 минут назад
А че не расчленил
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15k
Dr.CrAzY ДеониS Полминуты назад
Просто приезжий ))
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12k
sssss3 Полчаса назад
Каким надо быть упоротым, что-б затрапезную бытовуху тащить на развлекательный сайт??? Ну кинь в АДок, или все 500 000 преступлений за год сюда тащить будем??? Или только с России?? или со всего мира начнём говно здесь публиковать??
Ну вот что здесь юмористического, или познавательного или поучительного??? Ну хоть какой-то критерий для заинтересованности аудитории???
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59k
Viktor 42 минуты назад
Про национальность уж и спрашивать не буду!
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5k
JACKAL 44 минуты назад
Развелось блин дураков с ножами
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−52
Владимир 45 минут назад
прям как в царской семье
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68k
Из Донецка. 46 минут назад
А что вы хотели от культурной столицы?..
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9k
Михалыч 47 минут назад
Ставлю на чёрное.
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1k
Иван Михалыч 44 минуты назад
Вангуешь!
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36k
dima423 Час назад
бабка конечно молодец...посмотрела и дальше пошла...бл чтож люди такие равнодушные все...а может это та бабка, которую парой постов ниже девка на машине на переходе сбили и скрылась с места происшествия, а рег так же посмотрел на все это и спокойно дальше поехал? может это все карма?)
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138
илья Час назад
а старшие "братья" получают по своим делам, но, спустя время, те у кого есть старшие "ССвцы" меня поймут
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8k
Шурум-бурум Час назад
из ракетница

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7k
Cornho Шурум-бурум 16 минут назад
Т.е. к "житель Санкт-Петербург" претензий нет?
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5k
Пепелац Час назад
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16k
Ego sum qui sum Пепелац 5 минут назад
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46k
Albert GER Час назад
Разделать хотел...
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