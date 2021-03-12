Наездница и её две большие проблемы

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Большая грудь восхищает большинство мужчин и является заветным желанием многих женщин. Однако объемный бюст зачастую приносит массу неудобств. Например, во время катание на лошадях.
Пока одни представительницы прекрасного пола мечтают о размере побольше, другие испытывают некоторые трудности.
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Сидит неправильно, лифчик спортивный тоже не одела.
Первый раз что ли? :)
Дохрена и больше тёток с большой грудью на коняшках катаются и эта великая проблема уже давно решена, хотя неудобно им, да :)
Недавно села на лошадь явно.