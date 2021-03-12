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Наездница и её две большие проблемы

Наездница и её две большие проблемы (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бюст   видео   грудь   лошадь   проблема   
1261
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Большая грудь восхищает большинство мужчин и является заветным желанием многих женщин. Однако объемный бюст зачастую приносит массу неудобств. Например, во время катание на лошадях.

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Метки: Юмор   бюст   видео   грудь   лошадь   проблема   
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3k
Andy Час назад
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Cornho Andy Час назад
Главное, чтобы не писали "что бы" там, где нужно "чтобы".
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269
Vlad 14 минут назад
Их трудности - наши слабости
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Acu900 17 минут назад
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insaider 39 минут назад
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14k
Денис 54 минуты назад
странная тётка.
Сидит неправильно, лифчик спортивный тоже не одела.
Первый раз что ли? :)
Дохрена и больше тёток с большой грудью на коняшках катаются и эта великая проблема уже давно решена, хотя неудобно им, да :)
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23k
Павел Плеханов 59 минут назад
Резонанс - он такой :)
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6k
Majul Час назад
Ну так она неверно в седле держится )
Недавно села на лошадь явно.
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