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Спецэффекты индийского кино: бессмысленные и беспощадные

Спецэффекты индийского кино: бессмысленные и беспощадные (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2021 09:22
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Юмор   видео   законы физики   индийское кино   спецэффекты   
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Джеки Чан, просто нервно курит в сторонке, по сравнению с героями этого фильма.

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Метки: Болливуд   Юмор   видео   законы физики   индийское кино   спецэффекты   
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13  комментариев
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10k
net Час назад
А мне нравится)) Голливуд в боевиках гонится за правдоподобностью и впаривает нам "правдоподобные" прыжки в Перевозчике или Форсаж, в котором от удара газового ключа весом в 10 кило нет ничего кроме царапины))). А индусы не парятся. Они понимают что это кино и в нем всё понарошку, так можно неплохо приукрасить и развлечься.
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6k
Ноутбуки Накомоде 7 минут назад
Тут есть хотя-бы спецэффекты, картинка. Вы посмотрите обзоры Бэд комедиана на наши фильмы. Вот там как-раз испанский сдыд.
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12k
* 12 минут назад
Если уэ делать таокй пост, так закинь видео штук 10 с разными фильмами и примерами... В чем прикол поста с одним видосом? Просто для видоса можно и на ютуб зайти...
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3k
Димыч Полчаса назад
Болливуд..да. Он такой.
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60k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Ф Ив 44 минуты назад
Бегущий по крыше движущегося с большой скоростью поезда голливудский герой смотрится не на много правдоподобнее.
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12k
KOSTELLO 53 минуты назад
Ну, справедливости ради стоит отметить, что Индусы в ствоих фильмах не большую фантастику, чем Голливуд, показывают.
А то там прыжки с 5 этажа на движущийся поезд и рельсами по хлебалу и всё пофиг.
Так, что норм.
Даже красочнее снято и смотреть забавнее
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1k
Hans KOSTELLO 13 минут назад
Только голливудское кино смотрим мы гораздо чаще индийского, не так ли?
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12k
KOSTELLO Hans 2 минуты назад
Согласен.
Но я голливудские сказочные боевики, типа очередного форсажа или пиратов, как-то давно уже перестал смотреть.
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8k
MakDag Час назад
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385
С того Берега моря Час назад
Где скачать??
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