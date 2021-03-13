Спецэффекты индийского кино: бессмысленные и беспощадные

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Джеки Чан, просто нервно курит в сторонке, по сравнению с героями этого фильма.
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А то там прыжки с 5 этажа на движущийся поезд и рельсами по хлебалу и всё пофиг.
Так, что норм.
Даже красочнее снято и смотреть забавнее
Но я голливудские сказочные боевики, типа очередного форсажа или пиратов, как-то давно уже перестал смотреть.