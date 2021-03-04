FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11803 поста • 2585 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Глупый и опасный розыгрыш с подушками безопасности

Глупый и опасный розыгрыш с подушками безопасности (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 13:26
Сообщество : Юмор
Метки: prank   видео   подушка безопасности   розыгрыш   
1551
1
1
Парни решили подшутить над своим другом и подложили ему под матрас подушки безопасности. С такими друзьями и врагов не надо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: prank   видео   подушка безопасности   розыгрыш   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
dima423 2 часа назад
за такое не грех и пи*дян хороших навешать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Виталий 4 минуты назад
Дол****ы..... Б**...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник Полчаса назад
С такими друзьями не нужны враги. Я бы сразу в морду прописал дебилам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 36 минут назад
Пусть он им теперь руки поотрубает и также посмеется над прекрасным розыгрышем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Лёха 41 минуту назад
этому хохотуну петарду в дупло засунуть. пусть оборжётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Племянник Путина 52 минуты назад
жирный инфантил. за такое надо сразу начинать рыло шутникам мять, а не сидеть и причитать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Час назад
Головой он все таки об кровать приложился, значит сотрясение точно есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Час назад
тут тебе и сотрясение и травма внутренних органов и возможное приземление виском(затылком) на угол спинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь Николай Час назад
Всё это хня! А вот то что смарт мог пострадать - это гораздо страшнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Hugo_RnD Час назад
всё правильно сказал. ещё и телефон ему разбили в итоге. кстати, вполне может быть травма внутренних органов. помнится, были истории, когда такие же дэбилы "шутили" с помощью компрессора, направляя струю воздуха в сиделку оппонента, итог - труп с разрывами внутренних органов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Acu900 Hugo_RnD Час назад
Даже без травм, тут можно инфаркт схватить от неожиданности. Неужели подобные "шутники" не думаают о последствиях? Теперь они должны буквально молиться за его здоровье, иначе если что то с ним произойдет - реальный срок схлопотать могут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Majul Час назад
Каким надо быть имбецилом, чтобы считать, что это смешно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Acu900 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Максим 2 часа назад
поломало бы его потом бы бегали с визгами и соплями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте Жесткий розыгрыш: пилот вертолета потерял сознание Жесткий розыгрыш: пилот вертолета потерял сознание Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены Наглый пранкер получил по лицу Наглый пранкер получил по лицу Пранкер и отрезвляющая пощечина Пранкер и отрезвляющая пощечина
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

918500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
1
56
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
3
51
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Может ли мужчина писать в раковину": топ дебильных тем в новой соцсети Клабхаус
1
8
"Может ли мужчина писать в раковину": топ дебильных тем в новой соцсети Клабхаус
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
7
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото)
10 секунд позора : что мужчины считают «крутым», а женщин просто бесит (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#кино#аварии#знаменитости#Россия#Разное#позитив#кот
#фото#история#интересное#СССР#картинки#люди#звезды#автомобили#сша#актеры
#прикол#животные#дтп#подборка#авто аварии#приколы#автомир#искусство#шоу бизнес#космос

На что жалуетесь?

Вернуться