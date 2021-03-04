Глупый и опасный розыгрыш с подушками безопасности

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Парни решили подшутить над своим другом и подложили ему под матрас подушки безопасности. С такими друзьями и врагов не надо.
Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: prank видео подушка безопасности розыгрыш
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