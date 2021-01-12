Наглый пранкер получил по лицу

На что только люди не идут ради славы в интернете. Очередной видеоблогер со специфическим чувством юмора решил снять пранк в супермаркете. Он подходил к мужчинам сзади и кричал им в ухо. В какой-то момент пранк вышел из‑под контроля.

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