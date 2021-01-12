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Наглый пранкер получил по лицу

Наглый пранкер получил по лицу (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 14:21
Метки: prank   видео   конфликт   пранкер   провокация   справедливо   удар   
23332
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На что только люди не идут ради славы в интернете. Очередной видеоблогер со специфическим чувством юмора решил снять пранк в супермаркете. Он подходил к мужчинам сзади и кричал им в ухо. В какой-то момент пранк вышел из‑под контроля.

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Метки: prank   видео   конфликт   пранкер   провокация   справедливо   удар   
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238  комментариев
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4k
Sanar 22 часа назад
И вот втащишь такому душевного леща, побежит же заяву писать тварь. Провокаторы дрыщеватые.
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103
Breaking_the_habitt 4 минуты назад
Пранкер...ага. Он яно должен был быть готовым к тому, что может огрести ))
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908
YAKOV Полчаса назад
Пранкер...
Раньше их называли долб@ёб@ми
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2k
mtonaka Час назад
Такие пранки только за бугром прокатывают. У нас это чревато...
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5k
Николай 2 часа назад
главное действенно... идиот провокатор сделал ноги подальше что и требовалось парню на кортах...
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978
Роман Машков 2 часа назад
я бы тоже вмазал этому козлу
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Комментарий удален. Причина: флуд
−46
1k
Kom9ipa 3 часа назад
Мало дал.
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7k
hetrick 3 часа назад
Как то несправедливо получилось, он доепался и еще и ударил того чувака сильно.
Если так пранкуешь, то хотя бы будь готов получить в морду.
А то представляете, вы пришли в магазин, отбились от дебила, а он еще вас бьет.
Н - несправедливость.
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11k
Alex 3 часа назад
Надо было просто молча резко встать и одновременно со всей дури локтем в хлеборезку этому дегенерату, случайно, он слишком близко и незаметно подошёл )
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105
Craft1232 3 часа назад
Правильно вписал.
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11k
Марсианин 3 часа назад
Долбодятла предупредили, что "ща йо.нут", но он все равно продолжил пищать. За что и огреб в хайло. Справедливо, я считаю. Ибо некуй вторгаться в личное пространство. А потом еще, дурачок, искренне удивляется, чего это его "трогают"? Мало досталось, я уверен!
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60
Алексей Давыдов 4 часа назад
Так этот пранкер сдачи дал.. как то не очень получил по лицу
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6k
ХРУСТАЛИК 4 часа назад
сисян сборища долбойобов не собирает, вот и тешат так теперь свои ублюдские комплексы
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0
Igogo 4 часа назад
Главное, после удара по лицу, надо расставить руки и пытаться казаться шире и больше. все как у животных
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22k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
От чмошник. Ногу ему сломать - на всю жизнь запомнит шутки свои.
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1k
зак 5 часов назад
Я бы тоже ему еб-нул.
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1k
Аркадий 6 часов назад
МАЛО!!! Терпеть их не могу: блогеров инстаграмщиков, пранкеров и разного рода отребья! Тунеядцы хреновы!
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84
Олег 7 часов назад
Этому критину мало досталось. Не пранкер, а идиот конченный.
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389
Z Ramsvsegda 7 часов назад
Очень, очень слабо получил!
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10k
r.a.t. 8 часов назад
развелось педерастов: пранкеры, блогеры, инсталеди и прочее дерьмо.
раньше человек с детства знал, что за свои поступки и слова надо отвечать, а сейчас выросло поколение долбоящеров, воспитанное черными экранчиками и за них же спрятавшееся.
отсюда и удивление организмов, когда они по щам выхватывают
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