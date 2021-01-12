Наглый пранкер получил по лицу

На что только люди не идут ради славы в интернете. Очередной видеоблогер со специфическим чувством юмора решил снять пранк в супермаркете. Он подходил к мужчинам сзади и кричал им в ухо. В какой-то момент пранк вышел из‑под контроля.
Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: prank видео конфликт пранкер провокация справедливо удар
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Раньше их называли долб@ёб@ми
Если так пранкуешь, то хотя бы будь готов получить в морду.
А то представляете, вы пришли в магазин, отбились от дебила, а он еще вас бьет.
Н - несправедливость.
раньше человек с детства знал, что за свои поступки и слова надо отвечать, а сейчас выросло поколение долбоящеров, воспитанное черными экранчиками и за них же спрятавшееся.
отсюда и удивление организмов, когда они по щам выхватывают