Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся

Шутники решили разыграть людей с помощью дорожного конуса. Один из поклонников специфического юмора подбегал к ничего не подозревающим прохожим и лаял в дорожный конус, а второй снимал реакцию людей на видео.
Как реагируют обычные прохожие, когда слышат собачий лай под ногами.
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