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Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся

Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Реакция   Юмор   видео   конус   лай   пранкер   прикол   
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Шутники решили разыграть людей с помощью дорожного конуса. Один из поклонников специфического юмора подбегал к ничего не подозревающим прохожим и лаял в дорожный конус, а второй снимал реакцию людей на видео.

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Метки: prank   Реакция   Юмор   видео   конус   лай   пранкер   прикол   
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2  комментария
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9k
ss 59 минут назад
Жаль, что не дошутились. Всегда с удовольствие смотрю, как подобным чепушилам бьют в бубен.
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57k
Опиум для народа Час назад
Прохожим надо было пнуть по конусу,чтобы своими зубами подавился ублюдок.
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