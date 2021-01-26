Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте

Известный французский комик Реми Гайяр любит шокировать ничего не подозревающих людей своими дерзкими выходками. Одна из прославивших его в интернете вещей - безумные розыгрыши в лифте. Предлагаю вам увидеть подборку розыгрышей, в которых комик превращает лифты во что только можно.
Француз приводит в недоумение людей, ожидающих лифт, превращая кабину в клуб, банк, душ, убежище гангстера и другие необычные комнаты.
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