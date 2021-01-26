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Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте

Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Реми Гайяр   видео   лифт   люди   розыгрыш   шутка   шутник   
834
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Известный французский комик Реми Гайяр любит шокировать ничего не подозревающих людей своими дерзкими выходками. Одна из прославивших его в интернете вещей - безумные розыгрыши в лифте. Предлагаю вам увидеть подборку розыгрышей, в которых комик превращает лифты во что только можно.

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Метки: Реми Гайяр   видео   лифт   люди   розыгрыш   шутка   шутник   
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58k
Viktor 2 часа назад
За такой "розыгрыш" по хлебалу можно отхватить очень крепко!

За такой "розыгрыш" по хлебалу можно отхватить очень крепко!
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6k
Андрей А 12 минут назад
Есть даже фильм про его «WTF! Какого чёрта?» называется.

Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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87k
сапер Водичка 20 минут назад
Долбо................еб !!!
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477
Zhelko Полчаса назад
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477
Zhelko Полчаса назад
на грани у него приколы порой,но много забавных типа тур де франс или "высадки на луну" ,где ему норм прилетело от гольфистов))
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648
Борис Час назад
Двери открываются: француз устраивает неожиданные и дерзкие розыгрыши в лифте
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8k
Rihovich 2 часа назад
Ничего, скоро знатно о3,14здюлится, а там глядишь, может и успокоится.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мудак какой-то!
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7k
kaboza 2 часа назад
я как то скутер в грузовом лифте спускал с 15-го этажа, на 12-м какая то тетка тормознула, заглядывает с опаской, я там на скутере по диагонали еле вперся, сижу за рулем и спрашиваю -Вас куда подвезти? тетка зависла....
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58k
Viktor 2 часа назад
Есть покруче.

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