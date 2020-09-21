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Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки

Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   косуля   помощь   спасение   
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Жители Свердловской области обнаружили в заброшенных садах косулю, свалившуюся в бетонную воронку, сделанную для сбора воды. Животное настолько отчаялось, что истошно кричало, когда пыталось выбраться наружу. Супруги, хоть и не с первой попытки, помогли животному выбраться на поверхность.

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Метки: видео   добро   животные   косуля   помощь   спасение   
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29k
Элек Мек Час назад
Пищит как котёнок.
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sanchesS80 6 минут назад
[мат] с телефоном. Отложила бы свой ненаглядный телефон, да за шкирку двумя руками, запросто бы вытащила сразу.
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3k
Летучий Мыш 15 минут назад
"Сейчас МЫ тебя достанем! Давай, ЗАЛЕЗАЙ"
Лучше б за ноги тянула косулю, а не снимала. Видимо не боялась, что косуля, дрыгаясь, мужу лицо в лапшу измочалит.
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4k
sayrus 21 минуту назад
Я из колодца молодого дятла доставал, почему-то он не мог взлететь, но за дерево вцепился лихо и свалил. В первые в жизни так близко видел дятла, хоть рассмотрел.
Я из колодца молодого дятла доставал, почему-то он не мог взлететь, но за дерево вцепился лихо и свалил. В первые в жизни так близко видел дятла, хоть рассмотрел.
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638
Акроко 23 минуты назад
Двоякое впечатление из за её манеры разговаривать с мужем. Что то мне кажется что супружница крайне неприятный человек.
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17k
Lynx Акроко 19 минут назад
Материнские инстинкты (чувства) и уральский говор. Ничего необычного.
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