Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки

Жители Свердловской области обнаружили в заброшенных садах косулю, свалившуюся в бетонную воронку, сделанную для сбора воды. Животное настолько отчаялось, что истошно кричало, когда пыталось выбраться наружу. Супруги, хоть и не с первой попытки, помогли животному выбраться на поверхность.
В Свердловской области супруги спасли косулю, попавшую в забетонированную яму, и выпустили испуганное животное на волю.
Инцидент произошел в Белоярском районе неподалеку от федеральной трассы. На опубликованных кадрах видно, как подбадриваемый женой мужчина спустился в яму к паникующему животному и после нескольких неудачных попыток — один раз косуля даже застряла головой между веток — вытолкнул беднягу на поверхность.
Инцидент произошел в Белоярском районе неподалеку от федеральной трассы. На опубликованных кадрах видно, как подбадриваемый женой мужчина спустился в яму к паникующему животному и после нескольких неудачных попыток — один раз косуля даже застряла головой между веток — вытолкнул беднягу на поверхность.
Косуля, уставшая и немного поранившаяся, проявила завидную прыткость и мгновенно ускакала, не оглянувшись на людей спасших ей жизнь
Источник:
Ссылки по теме:
- В Турции мужчина спас щенка, сделав ему искусственное дыхание
- Спасение выбежавшего на дорогу котенка
- Спасение маленьких тюленей, запутавшихся в рыболовной леске
- Парень помог застрявшей среди камней черепахе
- Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...