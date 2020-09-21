Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки

В Свердловской области супруги спасли косулю, попавшую в забетонированную яму, и выпустили испуганное животное на волю.



Инцидент произошел в Белоярском районе неподалеку от федеральной трассы. На опубликованных кадрах видно, как подбадриваемый женой мужчина спустился в яму к паникующему животному и после нескольких неудачных попыток — один раз косуля даже застряла головой между веток — вытолкнул беднягу на поверхность.