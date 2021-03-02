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Рефрижераторное судно врезалось в портовый буксир на Камчатке

Рефрижераторное судно врезалось в портовый буксир на Камчатке (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Петропавловск-Камчатский   видео   порт   происшествие   столкновение   
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В минувшее воскресенье, 28 февраля, в морском порту Петропавловска-Камчатского рефрижераторное судно "Кам Стар" врезалось в буксир "Ярополк", стоявший у пирса. Очевидец и камера видеонаблюдения запечатлели момент столкновения.

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Метки: Петропавловск-Камчатский   видео   порт   происшествие   столкновение   
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10  комментариев
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9k
ГородДомов 2 часа назад
мляя в такую погоду на летней резине ...
.
ручник надо было дёргать
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697
олег 51 минуту назад
Сорвался с буксировочного у буксира ,что у него по корме.
Репортер употреблял наверное.
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2k
Роман Час назад
Великолепно!
Ексцельсиор!
Превосходно!
Дистинктивно!
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17k
SolomonA 2 часа назад
Учитывая прочность корпуса буксира - ему пох..
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2k
Агасфер 2 часа назад
Бьёт значит любит
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966
Максим Алтадуков 2 часа назад
словарный запас уровня Элочки
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10k
ss Максим Алтадуков 52 минуты назад

Напрасно вы так?! В минутной речи, кроме слов выражающих крайнюю степень удивления, встречаются и другие слова. "Нас", "зацепило", "чудом" и ещё это... "Вадик". К тому же оператор догадался телефончик по-человечески повернуть. А это, знаете ли, большой плюс интеллекту.
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33k
AGM 2 часа назад
А жёлтый буксир однако вовремя успел с'ибаса
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
что за обезьяны у них в рубке сидели?
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Судя по речи, снимал Шариков
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Alonso

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