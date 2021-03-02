Рефрижераторное судно врезалось в портовый буксир на Камчатке

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В минувшее воскресенье, 28 февраля, в морском порту Петропавловска-Камчатского рефрижераторное судно "Кам Стар" врезалось в буксир "Ярополк", стоявший у пирса. Очевидец и камера видеонаблюдения запечатлели момент столкновения.
По счастливой случайности никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту столкновения.
Второй ракурс с 1:10. В видео присутствует ненормативная лексика
Второй ракурс с 1:10. В видео присутствует ненормативная лексика
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ручник надо было дёргать
Репортер употреблял наверное.
Ексцельсиор!
Превосходно!
Дистинктивно!
Напрасно вы так?! В минутной речи, кроме слов выражающих крайнюю степень удивления, встречаются и другие слова. "Нас", "зацепило", "чудом" и ещё это... "Вадик". К тому же оператор догадался телефончик по-человечески повернуть. А это, знаете ли, большой плюс интеллекту.