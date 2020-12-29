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Сообщество Мото 368 постов • 127 подписчиков подписаться
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Застрял в текстурах: бразилец эффектно влетел в стену на своем железном коне

Застрял в текстурах: бразилец эффектно влетел в стену на своем железном коне (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 11:53
Сообщество : Мото
Метки: авария   видео   дтп   мотоциклист   стена   столкновение   
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22-летний житель бразильского города Сан-Жозе-дус-Пиньяс чуть не воплотил в жизнь известное в сети выражение "Убиться о стену", когда случайно въехал на своем двухколесном транспортном средстве в стену.

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Метки: авария   видео   дтп   мотоциклист   стена   столкновение   
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7k
kaboza 56 минут назад
травма головы уже была
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1k
Ясный Пень 37 минут назад
Вот это ХРУСТ !
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