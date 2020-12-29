Застрял в текстурах: бразилец эффектно влетел в стену на своем железном коне

22-летний житель бразильского города Сан-Жозе-дус-Пиньяс чуть не воплотил в жизнь известное в сети выражение "Убиться о стену", когда случайно въехал на своем двухколесном транспортном средстве в стену.
Экстремал остался жив, однако получил переломы бедра и запястья, а также травму головы.
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Метки: авария видео дтп мотоциклист стена столкновение
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