Спасение рыбаков, оказавшихся в воде после столкновения с судном

В субботу, 3 октября, баржа задела бортом небольшую лодку рыбаков. В результате столкновения лодка перевернулась и трое мужчин оказались в воде. Процесс их спасения попал на видео.
Присутствует ненормативная лексика
Мужчины благополучно пережили столкновение с баржей в Самаре – процесс спасения снял на видео один из участников событий.
Как рассказали очевидцы, в минувшую субботу, 3 октября, судно, проходившее по Волге в условиях сильного тумана, зацепило лодку с рыбаками – после удара она перевернулась, а люди оказались в воде.
К счастью, поблизости оказалось сразу несколько любителей рыбалки на своих плавсредствах. Они не только заметили терпящих бедствие, но и сумели оперативно подоспеть на помощь и поднять их, хоть и не без некоторых усилий, на борт.
Как рассказали очевидцы, в минувшую субботу, 3 октября, судно, проходившее по Волге в условиях сильного тумана, зацепило лодку с рыбаками – после удара она перевернулась, а люди оказались в воде.
К счастью, поблизости оказалось сразу несколько любителей рыбалки на своих плавсредствах. Они не только заметили терпящих бедствие, но и сумели оперативно подоспеть на помощь и поднять их, хоть и не без некоторых усилий, на борт.
По предварительным данным, мужчины отделались испугом и не получили серьезных травм.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужики разыграли пожилого и впечатлительного рыбака
- Медведь украл у рыбака часть улова
- Аллигатор украл удочку у рыбака
- Двойная удача: рыбаку посчастливилось поймать сразу две рыбы
- Первый улов юного рыбака
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...
з.ы. помню раньше на утреннем "метеоре" едешь в Самару, там млять этих пи*до*расов целое поле на воде, даже не на лодках, а тупо на баллонах от камаза или белаза, буквально проход в десяток метров оставляли в фарватере, а сейчас скоростные не ходят так они прям по пути встают...
без жилетов, "не заметили баржу"
повезло что люди рядом оказались
Слава Богу все обошлось
"6. На судоходных водоемах маломерные суда должны следовать за пределами судового хода. В случае, когда по условиям пути такое следование невозможно, они могут идти на судовом ходу вдоль правой по ходу кромки в пределах до 10 м от нее; при этом они не должны затруднять движение и маневрирование немаломерных судов на судовом ходу, для чего обязаны заблаговременно уходить с их пути.
Материал взят с портала МЧС Медиа"
люди напрочь забывают о собственной безопасности.
Вспомни хоть этих дальневосточных рыбаков, любителей поплавать на льдинах