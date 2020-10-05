Спасение рыбаков, оказавшихся в воде после столкновения с судном

Мужчины благополучно пережили столкновение с баржей в Самаре – процесс спасения снял на видео один из участников событий.



Как рассказали очевидцы, в минувшую субботу, 3 октября, судно, проходившее по Волге в условиях сильного тумана, зацепило лодку с рыбаками – после удара она перевернулась, а люди оказались в воде.



К счастью, поблизости оказалось сразу несколько любителей рыбалки на своих плавсредствах. Они не только заметили терпящих бедствие, но и сумели оперативно подоспеть на помощь и поднять их, хоть и не без некоторых усилий, на борт.