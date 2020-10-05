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Спасение рыбаков, оказавшихся в воде после столкновения с судном

Спасение рыбаков, оказавшихся в воде после столкновения с судном (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   рыбак   рыбалка   самара   спасение   столкновение   
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В субботу, 3 октября, баржа задела бортом небольшую лодку рыбаков. В результате столкновения лодка перевернулась и трое мужчин оказались в воде. Процесс их спасения попал на видео.

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Метки: видео   рыбак   рыбалка   самара   спасение   столкновение   
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17  комментариев
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Вроде взрослые мужики, должны понимать, что на фарватере вставать не стоит, особенно в туман.
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Как можно баржу не заметить?
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4k
Странник 49 минут назад
Идиоты. Вот НАХРЕНА рыбачить на фарватере???? Там насктолько больше рыба?
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18k
Слепой Пью 53 минуты назад
А нех на фарватере в туман делать...
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2k
Денис Колосов 2 часа назад
Мда, а правила движения на воде они вообще знают, на маломерном судне вообще по фарватеру двигаться нельзя, если двигаешься, то по самой границе, а тут они на якорь встали... дибилы..
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4k
Странник Денис Колосов 46 минут назад
Этим еще повезло. В 16 году дед с внучкой переправлялись через Волгу, не заметили Восход и он их перерубил. В итоге два трупа...
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11k
робт 2 часа назад
тупорылые опез*долы, а судя по возрасту трижды


з.ы. помню раньше на утреннем "метеоре" едешь в Самару, там млять этих пи*до*расов целое поле на воде, даже не на лодках, а тупо на баллонах от камаза или белаза, буквально проход в десяток метров оставляли в фарватере, а сейчас скоростные не ходят так они прям по пути встают...
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478
Алексей 2 часа назад
синячьё,
без жилетов, "не заметили баржу"
повезло что люди рядом оказались
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40k
Митрий 2 часа назад
У этих алкашей и документов, небось, никаких нет.
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вода ошибок не прощает! Но здесь обошлось случайно!
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8k
котегRUS 2 часа назад
В тумане всякое может произойти..
Слава Богу все обошлось
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2k
Денис Колосов котегRUS 2 часа назад
они не имели права быть на фарватере.. Это не случайность, это закономерный итог..
"6. На судоходных водоемах маломерные суда должны следовать за пределами судового хода. В случае, когда по условиям пути такое следование невозможно, они могут идти на судовом ходу вдоль правой по ходу кромки в пределах до 10 м от нее; при этом они не должны затруднять движение и маневрирование немаломерных судов на судовом ходу, для чего обязаны заблаговременно уходить с их пути.

Материал взят с портала МЧС Медиа"
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8k
котегRUS Денис Колосов Час назад
остается только догадываться что там произошло
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Денис Колосов котегRUS Час назад
ну их там в принципе быть не должно было, а еще туман..
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8k
котегRUS Денис Колосов Час назад
рыбалка, брат, она крышу сносит..
люди напрочь забывают о собственной безопасности.
Вспомни хоть этих дальневосточных рыбаков, любителей поплавать на льдинах
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18k
Слепой Пью котегRUS 52 минуты назад
Им еще здорово повезло, что ПОД баржУ не затянуло.
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